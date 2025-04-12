- Panoramica
DXD: ProShares UltraShort Dow30
Il tasso di cambio DXD ha avuto una variazione del -0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.00 e ad un massimo di 22.23.
Segui le dinamiche di ProShares UltraShort Dow30. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DXD News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DXD oggi?
Oggi le azioni ProShares UltraShort Dow30 sono prezzate a 22.06. Viene scambiato all'interno di -0.32%, la chiusura di ieri è stata 22.13 e il volume degli scambi ha raggiunto 955. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DXD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares UltraShort Dow30 pagano dividendi?
ProShares UltraShort Dow30 è attualmente valutato a 22.06. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -19.75% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DXD.
Come acquistare azioni DXD?
Puoi acquistare azioni ProShares UltraShort Dow30 al prezzo attuale di 22.06. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.06 o 22.36, mentre 955 e 0.23% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DXD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DXD?
Investire in ProShares UltraShort Dow30 implica considerare l'intervallo annuale 21.86 - 35.79 e il prezzo attuale 22.06. Molti confrontano -5.48% e -20.96% prima di effettuare ordini su 22.06 o 22.36. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DXD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares UltraShort Dow30?
Il prezzo massimo di ProShares UltraShort Dow30 nell'ultimo anno è stato 35.79. All'interno di 21.86 - 35.79, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.13 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares UltraShort Dow30 utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares UltraShort Dow30?
Il prezzo più basso di ProShares UltraShort Dow30 (DXD) nel corso dell'anno è stato 21.86. Confrontandolo con gli attuali 22.06 e 21.86 - 35.79 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DXD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DXD?
ProShares UltraShort Dow30 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.13 e -19.75%.
- Chiusura Precedente
- 22.13
- Apertura
- 22.01
- Bid
- 22.06
- Ask
- 22.36
- Minimo
- 22.00
- Massimo
- 22.23
- Volume
- 955
- Variazione giornaliera
- -0.32%
- Variazione Mensile
- -5.48%
- Variazione Semestrale
- -20.96%
- Variazione Annuale
- -19.75%
