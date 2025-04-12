报价部分
货币 / DXD
DXD: ProShares UltraShort Dow30

22.21 USD 0.15 (0.68%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DXD汇率已更改0.68%。当日，交易品种以低点22.02和高点22.28进行交易。

关注ProShares UltraShort Dow30动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DXD股票今天的价格是多少？

ProShares UltraShort Dow30股票今天的定价为22.21。它在0.68%范围内交易，昨天的收盘价为22.06，交易量达到578。DXD的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares UltraShort Dow30股票是否支付股息？

ProShares UltraShort Dow30目前的价值为22.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-19.21%和USD。实时查看图表以跟踪DXD走势。

如何购买DXD股票？

您可以以22.21的当前价格购买ProShares UltraShort Dow30股票。订单通常设置在22.21或22.51附近，而578和0.50%显示市场活动。立即关注DXD的实时图表更新。

如何投资DXD股票？

投资ProShares UltraShort Dow30需要考虑年度范围21.86 - 35.79和当前价格22.21。许多人在以22.21或22.51下订单之前，会比较-4.84%和。实时查看DXD价格图表，了解每日变化。

ProShares UltraShort Dow30股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares UltraShort Dow30的最高价格是35.79。在21.86 - 35.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort Dow30的绩效。

ProShares UltraShort Dow30股票的最低价格是多少？

ProShares UltraShort Dow30（DXD）的最低价格为21.86。将其与当前的22.21和21.86 - 35.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DXD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DXD股票是什么时候拆分的？

ProShares UltraShort Dow30历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.06和-19.21%中可见。

日范围
22.02 22.28
年范围
21.86 35.79
前一天收盘价
22.06
开盘价
22.10
卖价
22.21
买价
22.51
最低价
22.02
最高价
22.28
交易量
578
日变化
0.68%
月变化
-4.84%
6个月变化
-20.42%
年变化
-19.21%
