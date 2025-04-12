- Übersicht
DXD: ProShares UltraShort Dow30
Der Wechselkurs von DXD hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.98 bis zu einem Hoch von 22.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares UltraShort Dow30-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DXD News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DXD heute?
Die Aktie von ProShares UltraShort Dow30 (DXD) notiert heute bei 22.00. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.27% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.06 und das Handelsvolumen erreichte 900. Das Live-Chart von DXD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DXD Dividenden?
ProShares UltraShort Dow30 wird derzeit mit 22.00 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -19.97% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DXD zu verfolgen.
Wie kaufe ich DXD-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares UltraShort Dow30 (DXD) zum aktuellen Kurs von 22.00 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.00 oder 22.30 platziert, während 900 und -0.45% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DXD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DXD-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares UltraShort Dow30 müssen die jährliche Spanne 21.86 - 35.79 und der aktuelle Kurs 22.00 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -5.74% und -21.18%, bevor sie Orders zu 22.00 oder 22.30 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DXD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares UltraShort Dow30?
Der höchste Kurs von ProShares UltraShort Dow30 (DXD) im vergangenen Jahr lag bei 35.79. Innerhalb von 21.86 - 35.79 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.06 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares UltraShort Dow30 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares UltraShort Dow30?
Der niedrigste Kurs von ProShares UltraShort Dow30 (DXD) im Laufe des Jahres betrug 21.86. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.00 und der Spanne 21.86 - 35.79 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DXD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DXD statt?
ProShares UltraShort Dow30 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.06 und -19.97% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.06
- Eröffnung
- 22.10
- Bid
- 22.00
- Ask
- 22.30
- Tief
- 21.98
- Hoch
- 22.28
- Volumen
- 900
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- -5.74%
- 6-Monatsänderung
- -21.18%
- Jahresänderung
- -19.97%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8