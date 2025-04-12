クォートセクション
通貨 / DXD
株に戻る

DXD: ProShares UltraShort Dow30

22.21 USD 0.15 (0.68%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DXDの今日の為替レートは、0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり22.02の安値と22.28の高値で取引されました。

ProShares UltraShort Dow30ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DXD News

よくあるご質問

DXD株の現在の価格は？

ProShares UltraShort Dow30の株価は本日22.21です。0.68%内で取引され、前日の終値は22.06、取引量は578に達しました。DXDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares UltraShort Dow30の株は配当を出しますか？

ProShares UltraShort Dow30の現在の価格は22.21です。配当方針は会社によりますが、投資家は-19.21%やUSDにも注目します。DXDの動きはライブチャートで確認できます。

DXD株を買う方法は？

ProShares UltraShort Dow30の株は現在22.21で購入可能です。注文は通常22.21または22.51付近で行われ、578や0.50%が市場の動きを示します。DXDの最新情報はライブチャートで確認できます。

DXD株に投資する方法は？

ProShares UltraShort Dow30への投資では、年間の値幅21.86 - 35.79と現在の22.21を考慮します。注文は多くの場合22.21や22.51で行われる前に、-4.84%や-20.42%と比較されます。DXDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares UltraShort Dow30の株の最高値は？

ProShares UltraShort Dow30の過去1年の最高値は35.79でした。21.86 - 35.79内で株価は大きく変動し、22.06と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares UltraShort Dow30のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares UltraShort Dow30の株の最低値は？

ProShares UltraShort Dow30(DXD)の年間最安値は21.86でした。現在の22.21や21.86 - 35.79と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DXDの動きはライブチャートで確認できます。

DXDの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares UltraShort Dow30は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.06、-19.21%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.02 22.28
1年のレンジ
21.86 35.79
以前の終値
22.06
始値
22.10
買値
22.21
買値
22.51
安値
22.02
高値
22.28
出来高
578
1日の変化
0.68%
1ヶ月の変化
-4.84%
6ヶ月の変化
-20.42%
1年の変化
-19.21%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8