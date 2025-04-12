- 概要
DXD: ProShares UltraShort Dow30
DXDの今日の為替レートは、0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり22.02の安値と22.28の高値で取引されました。
ProShares UltraShort Dow30ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
DXD株の現在の価格は？
ProShares UltraShort Dow30の株価は本日22.21です。0.68%内で取引され、前日の終値は22.06、取引量は578に達しました。DXDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ProShares UltraShort Dow30の株は配当を出しますか？
ProShares UltraShort Dow30の現在の価格は22.21です。配当方針は会社によりますが、投資家は-19.21%やUSDにも注目します。DXDの動きはライブチャートで確認できます。
DXD株を買う方法は？
ProShares UltraShort Dow30の株は現在22.21で購入可能です。注文は通常22.21または22.51付近で行われ、578や0.50%が市場の動きを示します。DXDの最新情報はライブチャートで確認できます。
DXD株に投資する方法は？
ProShares UltraShort Dow30への投資では、年間の値幅21.86 - 35.79と現在の22.21を考慮します。注文は多くの場合22.21や22.51で行われる前に、-4.84%や-20.42%と比較されます。DXDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ProShares UltraShort Dow30の株の最高値は？
ProShares UltraShort Dow30の過去1年の最高値は35.79でした。21.86 - 35.79内で株価は大きく変動し、22.06と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares UltraShort Dow30のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ProShares UltraShort Dow30の株の最低値は？
ProShares UltraShort Dow30(DXD)の年間最安値は21.86でした。現在の22.21や21.86 - 35.79と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DXDの動きはライブチャートで確認できます。
DXDの株式分割はいつ行われましたか？
ProShares UltraShort Dow30は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.06、-19.21%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.06
- 始値
- 22.10
- 買値
- 22.21
- 買値
- 22.51
- 安値
- 22.02
- 高値
- 22.28
- 出来高
- 578
- 1日の変化
- 0.68%
- 1ヶ月の変化
- -4.84%
- 6ヶ月の変化
- -20.42%
- 1年の変化
- -19.21%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8