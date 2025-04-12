CotationsSections
Devises / DXD
DXD: ProShares UltraShort Dow30

22.06 USD 0.07 (0.32%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DXD a changé de -0.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.00 et à un maximum de 22.23.

Suivez la dynamique ProShares UltraShort Dow30. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DXD aujourd'hui ?

L'action ProShares UltraShort Dow30 est cotée à 22.06 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.32%, a clôturé hier à 22.13 et son volume d'échange a atteint 955. Le graphique en temps réel du cours de DXD présente ces mises à jour.

L'action ProShares UltraShort Dow30 verse-t-elle des dividendes ?

ProShares UltraShort Dow30 est actuellement valorisé à 22.06. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -19.75% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DXD.

Comment acheter des actions DXD ?

Vous pouvez acheter des actions ProShares UltraShort Dow30 au cours actuel de 22.06. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.06 ou de 22.36, le 955 et le 0.23% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DXD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DXD ?

Investir dans ProShares UltraShort Dow30 implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.86 - 35.79 et le prix actuel 22.06. Beaucoup comparent -5.48% et -20.96% avant de passer des ordres à 22.06 ou 22.36. Consultez le graphique du cours de DXD en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares UltraShort Dow30 ?

Le cours le plus élevé de ProShares UltraShort Dow30 l'année dernière était 35.79. Au cours de 21.86 - 35.79, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.13 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares UltraShort Dow30 sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares UltraShort Dow30 ?

Le cours le plus bas de ProShares UltraShort Dow30 (DXD) sur l'année a été 21.86. Sa comparaison avec 22.06 et 21.86 - 35.79 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DXD sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DXD a-t-elle été divisée ?

ProShares UltraShort Dow30 a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 22.13 et -19.75% après les opérations sur titres.

Range quotidien
22.00 22.23
Range Annuel
21.86 35.79
Clôture Précédente
22.13
Ouverture
22.01
Bid
22.06
Ask
22.36
Plus Bas
22.00
Plus Haut
22.23
Volume
955
Changement quotidien
-0.32%
Changement Mensuel
-5.48%
Changement à 6 Mois
-20.96%
Changement Annuel
-19.75%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8