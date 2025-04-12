- Panorámica
DXD: ProShares UltraShort Dow30
El tipo de cambio de DXD de hoy ha cambiado un 0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.02, mientras que el máximo ha alcanzado 22.28.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares UltraShort Dow30. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DXD News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DXD hoy?
ProShares UltraShort Dow30 (DXD) se evalúa hoy en 22.21. El instrumento se negocia dentro de 0.68%; el cierre de ayer ha sido 22.06 y el volumen comercial ha alcanzado 578. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DXD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares UltraShort Dow30?
ProShares UltraShort Dow30 se evalúa actualmente en 22.21. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -19.21% y USD. Monitoree los movimientos de DXD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DXD?
Puede comprar acciones de ProShares UltraShort Dow30 (DXD) al precio actual de 22.21. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 22.21 o 22.51, mientras que 578 y 0.50% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DXD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DXD?
Invertir en ProShares UltraShort Dow30 implica tener en cuenta el rango anual 21.86 - 35.79 y el precio actual 22.21. Muchos comparan -4.84% y -20.42% antes de colocar órdenes en 22.21 o 22.51. Estudie los cambios diarios de precios de DXD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares UltraShort Dow30?
El precio más alto de ProShares UltraShort Dow30 (DXD) en el último año ha sido 35.79. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.86 - 35.79, una comparación con 22.06 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares UltraShort Dow30 en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares UltraShort Dow30?
El precio más bajo de ProShares UltraShort Dow30 (DXD) para el año ha sido 21.86. La comparación con los actuales 22.21 y 21.86 - 35.79 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DXD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DXD?
En el pasado, ProShares UltraShort Dow30 ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.06 y -19.21% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 22.06
- Open
- 22.10
- Bid
- 22.21
- Ask
- 22.51
- Low
- 22.02
- High
- 22.28
- Volumen
- 578
- Cambio diario
- 0.68%
- Cambio mensual
- -4.84%
- Cambio a 6 meses
- -20.42%
- Cambio anual
- -19.21%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8