DXD: ProShares UltraShort Dow30

22.06 USD 0.07 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DXD за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.00, а максимальная — 22.23.

Следите за динамикой ProShares UltraShort Dow30. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DXD

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DXD сегодня?

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) сегодня оценивается на уровне 22.06. Инструмент торгуется в пределах -0.32%, вчерашнее закрытие составило 22.13, а торговый объем достиг 955. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DXD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Dow30?

ProShares UltraShort Dow30 в настоящее время оценивается в 22.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -19.75% и USD. Отслеживайте движения DXD на графике в реальном времени.

Как купить акции DXD?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort Dow30 (DXD) по текущей цене 22.06. Ордера обычно размещаются около 22.06 или 22.36, тогда как 955 и 0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DXD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DXD?

Инвестирование в ProShares UltraShort Dow30 предполагает учет годового диапазона 21.86 - 35.79 и текущей цены 22.06. Многие сравнивают -5.48% и -20.96% перед размещением ордеров на 22.06 или 22.36. Изучайте ежедневные изменения цены DXD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Dow30?

Самая высокая цена ProShares UltraShort Dow30 (DXD) за последний год составила 35.79. Акции заметно колебались в пределах 21.86 - 35.79, сравнение с 22.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Dow30 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Dow30?

Самая низкая цена ProShares UltraShort Dow30 (DXD) за год составила 21.86. Сравнение с текущими 22.06 и 21.86 - 35.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DXD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DXD?

В прошлом ProShares UltraShort Dow30 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.13 и -19.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.00 22.23
Годовой диапазон
21.86 35.79
Предыдущее закрытие
22.13
Open
22.01
Bid
22.06
Ask
22.36
Low
22.00
High
22.23
Объем
955
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
-5.48%
6-месячное изменение
-20.96%
Годовое изменение
-19.75%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8