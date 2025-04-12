- Обзор рынка
DXD: ProShares UltraShort Dow30
Курс DXD за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.00, а максимальная — 22.23.
Следите за динамикой ProShares UltraShort Dow30. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DXD
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DXD сегодня?
ProShares UltraShort Dow30 (DXD) сегодня оценивается на уровне 22.06. Инструмент торгуется в пределах -0.32%, вчерашнее закрытие составило 22.13, а торговый объем достиг 955. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DXD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Dow30?
ProShares UltraShort Dow30 в настоящее время оценивается в 22.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -19.75% и USD. Отслеживайте движения DXD на графике в реальном времени.
Как купить акции DXD?
Вы можете купить акции ProShares UltraShort Dow30 (DXD) по текущей цене 22.06. Ордера обычно размещаются около 22.06 или 22.36, тогда как 955 и 0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DXD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DXD?
Инвестирование в ProShares UltraShort Dow30 предполагает учет годового диапазона 21.86 - 35.79 и текущей цены 22.06. Многие сравнивают -5.48% и -20.96% перед размещением ордеров на 22.06 или 22.36. Изучайте ежедневные изменения цены DXD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Dow30?
Самая высокая цена ProShares UltraShort Dow30 (DXD) за последний год составила 35.79. Акции заметно колебались в пределах 21.86 - 35.79, сравнение с 22.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Dow30 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Dow30?
Самая низкая цена ProShares UltraShort Dow30 (DXD) за год составила 21.86. Сравнение с текущими 22.06 и 21.86 - 35.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DXD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DXD?
В прошлом ProShares UltraShort Dow30 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.13 и -19.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.13
- Open
- 22.01
- Bid
- 22.06
- Ask
- 22.36
- Low
- 22.00
- High
- 22.23
- Объем
- 955
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- -5.48%
- 6-месячное изменение
- -20.96%
- Годовое изменение
- -19.75%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8