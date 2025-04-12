- Visão do mercado
DXD: ProShares UltraShort Dow30
A taxa do DXD para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.02 e o mais alto foi 22.28.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares UltraShort Dow30. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DXD Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DXD hoje?
Hoje ProShares UltraShort Dow30 (DXD) está avaliado em 22.05. O instrumento é negociado dentro de -0.05%, o fechamento de ontem foi 22.06, e o volume de negociação atingiu 803. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DXD em tempo real.
As ações de ProShares UltraShort Dow30 pagam dividendos?
Atualmente ProShares UltraShort Dow30 está avaliado em 22.05. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -19.79% e USD. Monitore os movimentos de DXD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DXD?
Você pode comprar ações de ProShares UltraShort Dow30 (DXD) pelo preço atual 22.05. Ordens geralmente são executadas perto de 22.05 ou 22.35, enquanto 803 e -0.23% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DXD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DXD?
Investir em ProShares UltraShort Dow30 envolve considerar a faixa anual 21.86 - 35.79 e o preço atual 22.05. Muitos comparam -5.53% e -21.00% antes de enviar ordens em 22.05 ou 22.35. Estude as mudanças diárias de preço de DXD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares UltraShort Dow30?
O maior preço de ProShares UltraShort Dow30 (DXD) no último ano foi 35.79. As ações oscilaram bastante dentro de 21.86 - 35.79, e a comparação com 22.06 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares UltraShort Dow30 no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares UltraShort Dow30?
O menor preço de ProShares UltraShort Dow30 (DXD) no ano foi 21.86. A comparação com o preço atual 22.05 e 21.86 - 35.79 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DXD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DXD?
No passado ProShares UltraShort Dow30 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.06 e -19.79% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.06
- Open
- 22.10
- Bid
- 22.05
- Ask
- 22.35
- Low
- 22.02
- High
- 22.28
- Volume
- 803
- Mudança diária
- -0.05%
- Mudança mensal
- -5.53%
- Mudança de 6 meses
- -21.00%
- Mudança anual
- -19.79%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8