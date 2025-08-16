- Panoramica
DGRS: WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
Il tasso di cambio DGRS ha avuto una variazione del -0.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 49.94 e ad un massimo di 50.30.
Segui le dinamiche di WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DGRS oggi?
Oggi le azioni WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund sono prezzate a 50.29. Viene scambiato all'interno di 49.94 - 50.30, la chiusura di ieri è stata 50.79 e il volume degli scambi ha raggiunto 21. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DGRS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund pagano dividendi?
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund è attualmente valutato a 50.29. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DGRS.
Come acquistare azioni DGRS?
Puoi acquistare azioni WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund al prezzo attuale di 50.29. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 50.29 o 50.59, mentre 21 e 0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DGRS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DGRS?
Investire in WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund implica considerare l'intervallo annuale 40.16 - 57.14 e il prezzo attuale 50.29. Molti confrontano 1.00% e 15.66% prima di effettuare ordini su 50.29 o 50.59. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DGRS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund?
Il prezzo massimo di WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund nell'ultimo anno è stato 57.14. All'interno di 40.16 - 57.14, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 50.79 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund?
Il prezzo più basso di WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) nel corso dell'anno è stato 40.16. Confrontandolo con gli attuali 50.29 e 40.16 - 57.14 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DGRS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DGRS?
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 50.79 e -1.00%.
- Chiusura Precedente
- 50.79
- Apertura
- 50.20
- Bid
- 50.29
- Ask
- 50.59
- Minimo
- 49.94
- Massimo
- 50.30
- Volume
- 21
- Variazione giornaliera
- -0.98%
- Variazione Mensile
- 1.00%
- Variazione Semestrale
- 15.66%
- Variazione Annuale
- -1.00%
