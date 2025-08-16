КотировкиРазделы
DGRS: WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

50.26 USD 0.53 (1.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DGRS за сегодня изменился на -1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.94, а максимальная — 50.26.

Следите за динамикой WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DGRS сегодня?

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) сегодня оценивается на уровне 50.26. Инструмент торгуется в пределах 49.94 - 50.26, вчерашнее закрытие составило 50.79, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DGRS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund?

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund в настоящее время оценивается в 50.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.06% и USD. Отслеживайте движения DGRS на графике в реальном времени.

Как купить акции DGRS?

Вы можете купить акции WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) по текущей цене 50.26. Ордера обычно размещаются около 50.26 или 50.56, тогда как 30 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DGRS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DGRS?

Инвестирование в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund предполагает учет годового диапазона 40.16 - 57.14 и текущей цены 50.26. Многие сравнивают 0.94% и 15.59% перед размещением ордеров на 50.26 или 50.56. Изучайте ежедневные изменения цены DGRS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund?

Самая высокая цена WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) за последний год составила 57.14. Акции заметно колебались в пределах 40.16 - 57.14, сравнение с 50.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund?

Самая низкая цена WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) за год составила 40.16. Сравнение с текущими 50.26 и 40.16 - 57.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DGRS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DGRS?

В прошлом WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.79 и -1.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.94 50.26
Годовой диапазон
40.16 57.14
Предыдущее закрытие
50.79
Open
50.20
Bid
50.26
Ask
50.56
Low
49.94
High
50.26
Объем
30
Дневное изменение
-1.04%
Месячное изменение
0.94%
6-месячное изменение
15.59%
Годовое изменение
-1.06%
23 октября, четверг
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
Пред.
4.00 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
1.5%
Прог.
Пред.
-0.2%
14:25
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций
Акт.
1.182%
Прог.
Пред.
1.650%