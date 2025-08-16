- Обзор рынка
DGRS: WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
Курс DGRS за сегодня изменился на -1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.94, а максимальная — 50.26.
Следите за динамикой WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DGRS
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DGRS сегодня?
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) сегодня оценивается на уровне 50.26. Инструмент торгуется в пределах 49.94 - 50.26, вчерашнее закрытие составило 50.79, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DGRS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund?
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund в настоящее время оценивается в 50.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.06% и USD. Отслеживайте движения DGRS на графике в реальном времени.
Как купить акции DGRS?
Вы можете купить акции WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) по текущей цене 50.26. Ордера обычно размещаются около 50.26 или 50.56, тогда как 30 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DGRS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DGRS?
Инвестирование в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund предполагает учет годового диапазона 40.16 - 57.14 и текущей цены 50.26. Многие сравнивают 0.94% и 15.59% перед размещением ордеров на 50.26 или 50.56. Изучайте ежедневные изменения цены DGRS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund?
Самая высокая цена WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) за последний год составила 57.14. Акции заметно колебались в пределах 40.16 - 57.14, сравнение с 50.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund?
Самая низкая цена WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) за год составила 40.16. Сравнение с текущими 50.26 и 40.16 - 57.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DGRS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DGRS?
В прошлом WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.79 и -1.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.79
- Open
- 50.20
- Bid
- 50.26
- Ask
- 50.56
- Low
- 49.94
- High
- 50.26
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- -1.04%
- Месячное изменение
- 0.94%
- 6-месячное изменение
- 15.59%
- Годовое изменение
- -1.06%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- Пред.
- 4.00 млн
- Акт.
- 1.5%
- Прог.
- Пред.
- -0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.182%
- Прог.
- Пред.
- 1.650%