DGRS: WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

50.29 USD 0.50 (0.98%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DGRS a changé de -0.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.94 et à un maximum de 50.30.

Suivez la dynamique WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DGRS aujourd'hui ?

L'action WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund est cotée à 50.29 aujourd'hui. Elle se négocie dans 49.94 - 50.30, a clôturé hier à 50.79 et son volume d'échange a atteint 21. Le graphique en temps réel du cours de DGRS présente ces mises à jour.

L'action WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund verse-t-elle des dividendes ?

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund est actuellement valorisé à 50.29. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DGRS.

Comment acheter des actions DGRS ?

Vous pouvez acheter des actions WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund au cours actuel de 50.29. Les ordres sont généralement placés à proximité de 50.29 ou de 50.59, le 21 et le 0.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DGRS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DGRS ?

Investir dans WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 40.16 - 57.14 et le prix actuel 50.29. Beaucoup comparent 1.00% et 15.66% avant de passer des ordres à 50.29 ou 50.59. Consultez le graphique du cours de DGRS en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund ?

Le cours le plus élevé de WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund l'année dernière était 57.14. Au cours de 40.16 - 57.14, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 50.79 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund ?

Le cours le plus bas de WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) sur l'année a été 40.16. Sa comparaison avec 50.29 et 40.16 - 57.14 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DGRS sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DGRS a-t-elle été divisée ?

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 50.79 et -1.00% après les opérations sur titres.

Range quotidien
49.94 50.30
Range Annuel
40.16 57.14
Clôture Précédente
50.79
Ouverture
50.20
Bid
50.29
Ask
50.59
Plus Bas
49.94
Plus Haut
50.30
Volume
21
Changement quotidien
-0.98%
Changement Mensuel
1.00%
Changement à 6 Mois
15.66%
Changement Annuel
-1.00%
