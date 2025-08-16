- Genel bakış
DGRS: WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS fiyatı bugün -1.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.94 ve Yüksek fiyatı olarak 50.26 aralığında işlem gördü.
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
DGRS hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund hisse senedi 50.26 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 49.94 - 50.26 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 50.79 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 30 değerine ulaştı. DGRS canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund hisse senedi temettü ödüyor mu?
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund hisse senedi şu anda 50.26 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -1.06% ve USD değerlerini izler. DGRS hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
DGRS hisse senedi nasıl alınır?
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund hisselerini şu anki 50.26 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 50.26 ve Ask 50.56 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 30 ve günlük değişim oranı 0.12% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte DGRS fiyat hareketlerini takip edin.
DGRS hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 40.16 - 57.14 ve mevcut fiyatı 50.26 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 50.26 veya Ask 50.56 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.94% ve 6 aylık değişim oranı 15.59% değerlerini karşılaştırır. DGRS fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund hisse senedi yıllık olarak 57.14 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 40.16 - 57.14). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 50.79 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund performansını takip edin.
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) hisse senedi yıllık olarak en düşük 40.16 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 50.26 ve hareket ettiği yıllık aralık 40.16 - 57.14 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki DGRS fiyat hareketlerini izleyin.
DGRS hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 50.79 ve yıllık değişim oranı -1.06% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 50.79
- Açılış
- 50.20
- Satış
- 50.26
- Alış
- 50.56
- Düşük
- 49.94
- Yüksek
- 50.26
- Hacim
- 30
- Günlük değişim
- -1.04%
- Aylık değişim
- 0.94%
- 6 aylık değişim
- 15.59%
- Yıllık değişim
- -1.06%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 4.06 M
- Beklenti
- Önceki
- 4.00 M
- Açıklanan
- 1.5%
- Beklenti
- Önceki
- -0.2%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 1.182%
- Beklenti
- Önceki
- 1.650%