DGRS: WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

50.26 USD 0.53 (1.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DGRSの今日の為替レートは、-1.04%変化しました。日中、通貨は1あたり49.94の安値と50.26の高値で取引されました。

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DGRS株の現在の価格は？

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fundの株価は本日50.26です。49.94 - 50.26内で取引され、前日の終値は50.79、取引量は30に達しました。DGRSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fundの株は配当を出しますか？

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fundの現在の価格は50.26です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.06%やUSDにも注目します。DGRSの動きはライブチャートで確認できます。

DGRS株を買う方法は？

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fundの株は現在50.26で購入可能です。注文は通常50.26または50.56付近で行われ、30や0.12%が市場の動きを示します。DGRSの最新情報はライブチャートで確認できます。

DGRS株に投資する方法は？

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fundへの投資では、年間の値幅40.16 - 57.14と現在の50.26を考慮します。注文は多くの場合50.26や50.56で行われる前に、0.94%や15.59%と比較されます。DGRSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fundの株の最高値は？

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fundの過去1年の最高値は57.14でした。40.16 - 57.14内で株価は大きく変動し、50.79と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fundの株の最低値は？

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund(DGRS)の年間最安値は40.16でした。現在の50.26や40.16 - 57.14と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DGRSの動きはライブチャートで確認できます。

DGRSの株式分割はいつ行われましたか？

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、50.79、-1.06%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
49.94 50.26
1年のレンジ
40.16 57.14
以前の終値
50.79
始値
50.20
買値
50.26
買値
50.56
安値
49.94
高値
50.26
出来高
30
1日の変化
-1.04%
1ヶ月の変化
0.94%
6ヶ月の変化
15.59%
1年の変化
-1.06%
23 10月, 木曜日
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数
実際
4.06 M
期待
4.00 M
14:00
USD
中古住宅販売件数前月比
実際
1.5%
期待
-0.2%
14:25
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
5年TIPS入札
実際
1.182%
期待
1.650%