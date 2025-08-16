- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DGRS: WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
Der Wechselkurs von DGRS hat sich für heute um -0.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.94 bis zu einem Hoch von 50.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DGRS News
- Is WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth ETF (DGRS) a Strong ETF Right Now?
- This Week In Markets: Volatility, Trade Tensions, And Earnings Beats
- Asset Allocation Committee Outlook Q4 2025
- The Hidden Side Of The Stock Market's Hot Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Is WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth ETF (DGRS) a Strong ETF Right Now?
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DGRS heute?
Die Aktie von WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) notiert heute bei 50.29. Sie wird innerhalb einer Spanne von 49.94 - 50.30 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 50.79 und das Handelsvolumen erreichte 21. Das Live-Chart von DGRS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DGRS Dividenden?
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund wird derzeit mit 50.29 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DGRS zu verfolgen.
Wie kaufe ich DGRS-Aktien?
Sie können Aktien von WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) zum aktuellen Kurs von 50.29 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 50.29 oder 50.59 platziert, während 21 und 0.18% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DGRS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DGRS-Aktien?
Bei einer Investition in WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund müssen die jährliche Spanne 40.16 - 57.14 und der aktuelle Kurs 50.29 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.00% und 15.66%, bevor sie Orders zu 50.29 oder 50.59 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DGRS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund?
Der höchste Kurs von WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) im vergangenen Jahr lag bei 57.14. Innerhalb von 40.16 - 57.14 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 50.79 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund?
Der niedrigste Kurs von WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) im Laufe des Jahres betrug 40.16. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 50.29 und der Spanne 40.16 - 57.14 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DGRS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DGRS statt?
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 50.79 und -1.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 50.79
- Eröffnung
- 50.20
- Bid
- 50.29
- Ask
- 50.59
- Tief
- 49.94
- Hoch
- 50.30
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- -0.98%
- Monatsänderung
- 1.00%
- 6-Monatsänderung
- 15.66%
- Jahresänderung
- -1.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.06 M
- Erw
- Vorh
- 4.00 M
- Akt
- 1.5%
- Erw
- Vorh
- -0.2%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.182%
- Erw
- Vorh
- 1.650%