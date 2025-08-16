- Visão do mercado
DGRS: WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
A taxa do DGRS para hoje mudou para -1.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 49.94 e o mais alto foi 50.26.
Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DGRS Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DGRS hoje?
Hoje WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) está avaliado em 50.26. O instrumento é negociado dentro de 49.94 - 50.26, o fechamento de ontem foi 50.79, e o volume de negociação atingiu 30. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DGRS em tempo real.
As ações de WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund pagam dividendos?
Atualmente WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund está avaliado em 50.26. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.06% e USD. Monitore os movimentos de DGRS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DGRS?
Você pode comprar ações de WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) pelo preço atual 50.26. Ordens geralmente são executadas perto de 50.26 ou 50.56, enquanto 30 e 0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DGRS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DGRS?
Investir em WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund envolve considerar a faixa anual 40.16 - 57.14 e o preço atual 50.26. Muitos comparam 0.94% e 15.59% antes de enviar ordens em 50.26 ou 50.56. Estude as mudanças diárias de preço de DGRS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund?
O maior preço de WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) no último ano foi 57.14. As ações oscilaram bastante dentro de 40.16 - 57.14, e a comparação com 50.79 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund?
O menor preço de WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) no ano foi 40.16. A comparação com o preço atual 50.26 e 40.16 - 57.14 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DGRS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DGRS?
No passado WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 50.79 e -1.06% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 50.79
- Open
- 50.20
- Bid
- 50.26
- Ask
- 50.56
- Low
- 49.94
- High
- 50.26
- Volume
- 30
- Mudança diária
- -1.04%
- Mudança mensal
- 0.94%
- Mudança de 6 meses
- 15.59%
- Mudança anual
- -1.06%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 4.06 milh
- Projeç.
- Prév.
- 4.00 milh
- Atu.
- 1.5%
- Projeç.
- Prév.
- -0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.182%
- Projeç.
- Prév.
- 1.650%