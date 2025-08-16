- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DGRS: WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
El tipo de cambio de DGRS de hoy ha cambiado un -1.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.94, mientras que el máximo ha alcanzado 50.26.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DGRS News
- Is WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth ETF (DGRS) a Strong ETF Right Now?
- This Week In Markets: Volatility, Trade Tensions, And Earnings Beats
- Asset Allocation Committee Outlook Q4 2025
- The Hidden Side Of The Stock Market's Hot Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Is WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth ETF (DGRS) a Strong ETF Right Now?
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DGRS hoy?
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) se evalúa hoy en 50.26. El instrumento se negocia dentro de 49.94 - 50.26; el cierre de ayer ha sido 50.79 y el volumen comercial ha alcanzado 30. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DGRS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund?
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund se evalúa actualmente en 50.26. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.06% y USD. Monitoree los movimientos de DGRS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DGRS?
Puede comprar acciones de WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) al precio actual de 50.26. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 50.26 o 50.56, mientras que 30 y 0.12% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DGRS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DGRS?
Invertir en WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund implica tener en cuenta el rango anual 40.16 - 57.14 y el precio actual 50.26. Muchos comparan 0.94% y 15.59% antes de colocar órdenes en 50.26 o 50.56. Estudie los cambios diarios de precios de DGRS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund?
El precio más alto de WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) en el último año ha sido 57.14. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 40.16 - 57.14, una comparación con 50.79 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund?
El precio más bajo de WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) para el año ha sido 40.16. La comparación con los actuales 50.26 y 40.16 - 57.14 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DGRS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DGRS?
En el pasado, WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 50.79 y -1.06% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 50.79
- Open
- 50.20
- Bid
- 50.26
- Ask
- 50.56
- Low
- 49.94
- High
- 50.26
- Volumen
- 30
- Cambio diario
- -1.04%
- Cambio mensual
- 0.94%
- Cambio a 6 meses
- 15.59%
- Cambio anual
- -1.06%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.06 M
- Pronós.
- Prev.
- 4.00 M
- Act.
- 1.5%
- Pronós.
- Prev.
- -0.2%
- Act.
- 1.182%
- Pronós.
- Prev.
- 1.650%