DGRS: WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

50.26 USD 0.53 (1.04%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DGRS de hoy ha cambiado un -1.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.94, mientras que el máximo ha alcanzado 50.26.

Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DGRS hoy?

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) se evalúa hoy en 50.26. El instrumento se negocia dentro de 49.94 - 50.26; el cierre de ayer ha sido 50.79 y el volumen comercial ha alcanzado 30. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DGRS en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund?

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund se evalúa actualmente en 50.26. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.06% y USD. Monitoree los movimientos de DGRS en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DGRS?

Puede comprar acciones de WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) al precio actual de 50.26. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 50.26 o 50.56, mientras que 30 y 0.12% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DGRS en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DGRS?

Invertir en WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund implica tener en cuenta el rango anual 40.16 - 57.14 y el precio actual 50.26. Muchos comparan 0.94% y 15.59% antes de colocar órdenes en 50.26 o 50.56. Estudie los cambios diarios de precios de DGRS en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund?

El precio más alto de WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) en el último año ha sido 57.14. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 40.16 - 57.14, una comparación con 50.79 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund?

El precio más bajo de WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) para el año ha sido 40.16. La comparación con los actuales 50.26 y 40.16 - 57.14 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DGRS en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DGRS?

En el pasado, WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 50.79 y -1.06% después de las acciones corporativas.

Rango diario
49.94 50.26
Rango anual
40.16 57.14
Cierres anteriores
50.79
Open
50.20
Bid
50.26
Ask
50.56
Low
49.94
High
50.26
Volumen
30
Cambio diario
-1.04%
Cambio mensual
0.94%
Cambio a 6 meses
15.59%
Cambio anual
-1.06%
