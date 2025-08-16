报价部分
货币 / DGRS
DGRS: WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

50.26 USD 0.53 (1.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DGRS汇率已更改-1.04%。当日，交易品种以低点49.94和高点50.26进行交易。

关注WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DGRS股票今天的价格是多少？

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund股票今天的定价为50.26。它在49.94 - 50.26范围内交易，昨天的收盘价为50.79，交易量达到30。DGRS的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund股票是否支付股息？

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund目前的价值为50.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.06%和USD。实时查看图表以跟踪DGRS走势。

如何购买DGRS股票？

您可以以50.26的当前价格购买WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund股票。订单通常设置在50.26或50.56附近，而30和0.12%显示市场活动。立即关注DGRS的实时图表更新。

如何投资DGRS股票？

投资WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund需要考虑年度范围40.16 - 57.14和当前价格50.26。许多人在以50.26或50.56下订单之前，会比较0.94%和。实时查看DGRS价格图表，了解每日变化。

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund的最高价格是57.14。在40.16 - 57.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund的绩效。

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund（DGRS）的最低价格为40.16。将其与当前的50.26和40.16 - 57.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DGRS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DGRS股票是什么时候拆分的？

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.79和-1.06%中可见。

日范围
49.94 50.26
年范围
40.16 57.14
前一天收盘价
50.79
开盘价
50.20
卖价
50.26
买价
50.56
最低价
49.94
最高价
50.26
交易量
30
日变化
-1.04%
月变化
0.94%
6个月变化
15.59%
年变化
-1.06%
23 十月, 星期四
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成品房销售额
实际值
4.06 M
预测值
前值
4.00 M
14:00
USD
成品房销售额月率 m/m
实际值
1.5%
预测值
前值
-0.2%
14:25
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
5年期TIPS拍卖
实际值
1.182%
预测值
前值
1.650%