BUL: Pacer US Cash Cows Growth ETF
Il tasso di cambio BUL ha avuto una variazione del -1.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 52.66 e ad un massimo di 52.93.
Segui le dinamiche di Pacer US Cash Cows Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BUL News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BUL oggi?
Oggi le azioni Pacer US Cash Cows Growth ETF sono prezzate a 52.66. Viene scambiato all'interno di -1.11%, la chiusura di ieri è stata 53.25 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BUL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Pacer US Cash Cows Growth ETF pagano dividendi?
Pacer US Cash Cows Growth ETF è attualmente valutato a 52.66. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.95% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BUL.
Come acquistare azioni BUL?
Puoi acquistare azioni Pacer US Cash Cows Growth ETF al prezzo attuale di 52.66. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 52.66 o 52.96, mentre 5 e -0.51% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BUL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BUL?
Investire in Pacer US Cash Cows Growth ETF implica considerare l'intervallo annuale 37.67 - 54.07 e il prezzo attuale 52.66. Molti confrontano 0.17% e 22.35% prima di effettuare ordini su 52.66 o 52.96. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BUL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Pacer US Cash Cows Growth ETF?
Il prezzo massimo di Pacer US Cash Cows Growth ETF nell'ultimo anno è stato 54.07. All'interno di 37.67 - 54.07, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 53.25 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pacer US Cash Cows Growth ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Pacer US Cash Cows Growth ETF?
Il prezzo più basso di Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) nel corso dell'anno è stato 37.67. Confrontandolo con gli attuali 52.66 e 37.67 - 54.07 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BUL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BUL?
Pacer US Cash Cows Growth ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 53.25 e 14.95%.
- Chiusura Precedente
- 53.25
- Apertura
- 52.93
- Bid
- 52.66
- Ask
- 52.96
- Minimo
- 52.66
- Massimo
- 52.93
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- -1.11%
- Variazione Mensile
- 0.17%
- Variazione Semestrale
- 22.35%
- Variazione Annuale
- 14.95%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8