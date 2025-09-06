QuotazioniSezioni
Valute / BUL
Tornare a Azioni

BUL: Pacer US Cash Cows Growth ETF

52.66 USD 0.59 (1.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BUL ha avuto una variazione del -1.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 52.66 e ad un massimo di 52.93.

Segui le dinamiche di Pacer US Cash Cows Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BUL News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BUL oggi?

Oggi le azioni Pacer US Cash Cows Growth ETF sono prezzate a 52.66. Viene scambiato all'interno di -1.11%, la chiusura di ieri è stata 53.25 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BUL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Pacer US Cash Cows Growth ETF pagano dividendi?

Pacer US Cash Cows Growth ETF è attualmente valutato a 52.66. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.95% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BUL.

Come acquistare azioni BUL?

Puoi acquistare azioni Pacer US Cash Cows Growth ETF al prezzo attuale di 52.66. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 52.66 o 52.96, mentre 5 e -0.51% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BUL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BUL?

Investire in Pacer US Cash Cows Growth ETF implica considerare l'intervallo annuale 37.67 - 54.07 e il prezzo attuale 52.66. Molti confrontano 0.17% e 22.35% prima di effettuare ordini su 52.66 o 52.96. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BUL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Pacer US Cash Cows Growth ETF?

Il prezzo massimo di Pacer US Cash Cows Growth ETF nell'ultimo anno è stato 54.07. All'interno di 37.67 - 54.07, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 53.25 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pacer US Cash Cows Growth ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Pacer US Cash Cows Growth ETF?

Il prezzo più basso di Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) nel corso dell'anno è stato 37.67. Confrontandolo con gli attuali 52.66 e 37.67 - 54.07 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BUL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BUL?

Pacer US Cash Cows Growth ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 53.25 e 14.95%.

Intervallo Giornaliero
52.66 52.93
Intervallo Annuale
37.67 54.07
Chiusura Precedente
53.25
Apertura
52.93
Bid
52.66
Ask
52.96
Minimo
52.66
Massimo
52.93
Volume
5
Variazione giornaliera
-1.11%
Variazione Mensile
0.17%
Variazione Semestrale
22.35%
Variazione Annuale
14.95%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8