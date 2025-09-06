CotationsSections
Devises / BUL
BUL: Pacer US Cash Cows Growth ETF

53.25 USD 0.12 (0.22%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BUL a changé de -0.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 53.08 et à un maximum de 53.79.

Suivez la dynamique Pacer US Cash Cows Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BUL aujourd'hui ?

L'action Pacer US Cash Cows Growth ETF est cotée à 53.25 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.22%, a clôturé hier à 53.37 et son volume d'échange a atteint 22. Le graphique en temps réel du cours de BUL présente ces mises à jour.

L'action Pacer US Cash Cows Growth ETF verse-t-elle des dividendes ?

Pacer US Cash Cows Growth ETF est actuellement valorisé à 53.25. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 16.24% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BUL.

Comment acheter des actions BUL ?

Vous pouvez acheter des actions Pacer US Cash Cows Growth ETF au cours actuel de 53.25. Les ordres sont généralement placés à proximité de 53.25 ou de 53.55, le 22 et le -1.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BUL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BUL ?

Investir dans Pacer US Cash Cows Growth ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 37.67 - 54.07 et le prix actuel 53.25. Beaucoup comparent 1.29% et 23.72% avant de passer des ordres à 53.25 ou 53.55. Consultez le graphique du cours de BUL en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Pacer US Cash Cows Growth ETF ?

Le cours le plus élevé de Pacer US Cash Cows Growth ETF l'année dernière était 54.07. Au cours de 37.67 - 54.07, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 53.37 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Pacer US Cash Cows Growth ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Pacer US Cash Cows Growth ETF ?

Le cours le plus bas de Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) sur l'année a été 37.67. Sa comparaison avec 53.25 et 37.67 - 54.07 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BUL sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BUL a-t-elle été divisée ?

Pacer US Cash Cows Growth ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 53.37 et 16.24% après les opérations sur titres.

Range quotidien
53.08 53.79
Range Annuel
37.67 54.07
Clôture Précédente
53.37
Ouverture
53.79
Bid
53.25
Ask
53.55
Plus Bas
53.08
Plus Haut
53.79
Volume
22
Changement quotidien
-0.22%
Changement Mensuel
1.29%
Changement à 6 Mois
23.72%
Changement Annuel
16.24%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8