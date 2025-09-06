KurseKategorien
BUL: Pacer US Cash Cows Growth ETF

52.65 USD 0.60 (1.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BUL hat sich für heute um -1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.44 bis zu einem Hoch von 52.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pacer US Cash Cows Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BUL heute?

Die Aktie von Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) notiert heute bei 52.65. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.13% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 53.25 und das Handelsvolumen erreichte 15. Das Live-Chart von BUL zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BUL Dividenden?

Pacer US Cash Cows Growth ETF wird derzeit mit 52.65 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.93% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BUL zu verfolgen.

Wie kaufe ich BUL-Aktien?

Sie können Aktien von Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) zum aktuellen Kurs von 52.65 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 52.65 oder 52.95 platziert, während 15 und -0.53% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BUL auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BUL-Aktien?

Bei einer Investition in Pacer US Cash Cows Growth ETF müssen die jährliche Spanne 37.67 - 54.07 und der aktuelle Kurs 52.65 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.15% und 22.33%, bevor sie Orders zu 52.65 oder 52.95 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BUL.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Pacer US Cash Cows Growth ETF?

Der höchste Kurs von Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) im vergangenen Jahr lag bei 54.07. Innerhalb von 37.67 - 54.07 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 53.25 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pacer US Cash Cows Growth ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Pacer US Cash Cows Growth ETF?

Der niedrigste Kurs von Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) im Laufe des Jahres betrug 37.67. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 52.65 und der Spanne 37.67 - 54.07 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BUL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BUL statt?

Pacer US Cash Cows Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 53.25 und 14.93% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
52.44 52.93
Jahresspanne
37.67 54.07
Vorheriger Schlusskurs
53.25
Eröffnung
52.93
Bid
52.65
Ask
52.95
Tief
52.44
Hoch
52.93
Volumen
15
Tagesänderung
-1.13%
Monatsänderung
0.15%
6-Monatsänderung
22.33%
Jahresänderung
14.93%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8