BUL: Pacer US Cash Cows Growth ETF

52.59 USD 0.66 (1.24%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BUL para hoje mudou para -1.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 52.54 e o mais alto foi 52.93.

Veja a dinâmica do par de moedas Pacer US Cash Cows Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BUL hoje?

Hoje Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) está avaliado em 52.59. O instrumento é negociado dentro de -1.24%, o fechamento de ontem foi 53.25, e o volume de negociação atingiu 9. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BUL em tempo real.

As ações de Pacer US Cash Cows Growth ETF pagam dividendos?

Atualmente Pacer US Cash Cows Growth ETF está avaliado em 52.59. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.80% e USD. Monitore os movimentos de BUL no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BUL?

Você pode comprar ações de Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) pelo preço atual 52.59. Ordens geralmente são executadas perto de 52.59 ou 52.89, enquanto 9 e -0.64% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BUL no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BUL?

Investir em Pacer US Cash Cows Growth ETF envolve considerar a faixa anual 37.67 - 54.07 e o preço atual 52.59. Muitos comparam 0.04% e 22.19% antes de enviar ordens em 52.59 ou 52.89. Estude as mudanças diárias de preço de BUL no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Pacer US Cash Cows Growth ETF?

O maior preço de Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) no último ano foi 54.07. As ações oscilaram bastante dentro de 37.67 - 54.07, e a comparação com 53.25 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pacer US Cash Cows Growth ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Pacer US Cash Cows Growth ETF?

O menor preço de Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) no ano foi 37.67. A comparação com o preço atual 52.59 e 37.67 - 54.07 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BUL em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BUL?

No passado Pacer US Cash Cows Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 53.25 e 14.80% após os eventos corporativos.

Faixa diária
52.54 52.93
Faixa anual
37.67 54.07
Fechamento anterior
53.25
Open
52.93
Bid
52.59
Ask
52.89
Low
52.54
High
52.93
Volume
9
Mudança diária
-1.24%
Mudança mensal
0.04%
Mudança de 6 meses
22.19%
Mudança anual
14.80%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8