BUL
BUL: Pacer US Cash Cows Growth ETF

52.59 USD 0.66 (1.24%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BUL de hoy ha cambiado un -1.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 52.54, mientras que el máximo ha alcanzado 52.93.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Pacer US Cash Cows Growth ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de BUL hoy?

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) se evalúa hoy en 52.59. El instrumento se negocia dentro de -1.24%; el cierre de ayer ha sido 53.25 y el volumen comercial ha alcanzado 9. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BUL en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Pacer US Cash Cows Growth ETF?

Pacer US Cash Cows Growth ETF se evalúa actualmente en 52.59. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 14.80% y USD. Monitoree los movimientos de BUL en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de BUL?

Puede comprar acciones de Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) al precio actual de 52.59. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 52.59 o 52.89, mientras que 9 y -0.64% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BUL en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de BUL?

Invertir en Pacer US Cash Cows Growth ETF implica tener en cuenta el rango anual 37.67 - 54.07 y el precio actual 52.59. Muchos comparan 0.04% y 22.19% antes de colocar órdenes en 52.59 o 52.89. Estudie los cambios diarios de precios de BUL en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Pacer US Cash Cows Growth ETF?

El precio más alto de Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) en el último año ha sido 54.07. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 37.67 - 54.07, una comparación con 53.25 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Pacer US Cash Cows Growth ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Pacer US Cash Cows Growth ETF?

El precio más bajo de Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) para el año ha sido 37.67. La comparación con los actuales 52.59 y 37.67 - 54.07 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BUL en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BUL?

En el pasado, Pacer US Cash Cows Growth ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 53.25 y 14.80% después de las acciones corporativas.

Rango diario
52.54 52.93
Rango anual
37.67 54.07
Cierres anteriores
53.25
Open
52.93
Bid
52.59
Ask
52.89
Low
52.54
High
52.93
Volumen
9
Cambio diario
-1.24%
Cambio mensual
0.04%
Cambio a 6 meses
22.19%
Cambio anual
14.80%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8