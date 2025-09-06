BUL: Pacer US Cash Cows Growth ETF
今日BUL汇率已更改-1.11%。当日，交易品种以低点52.66和高点52.93进行交易。
关注Pacer US Cash Cows Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BUL股票今天的价格是多少？
Pacer US Cash Cows Growth ETF股票今天的定价为52.66。它在-1.11%范围内交易，昨天的收盘价为53.25，交易量达到5。BUL的实时价格图表显示了这些更新。
Pacer US Cash Cows Growth ETF股票是否支付股息？
Pacer US Cash Cows Growth ETF目前的价值为52.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.95%和USD。实时查看图表以跟踪BUL走势。
如何购买BUL股票？
您可以以52.66的当前价格购买Pacer US Cash Cows Growth ETF股票。订单通常设置在52.66或52.96附近，而5和-0.51%显示市场活动。立即关注BUL的实时图表更新。
如何投资BUL股票？
投资Pacer US Cash Cows Growth ETF需要考虑年度范围37.67 - 54.07和当前价格52.66。许多人在以52.66或52.96下订单之前，会比较0.17%和。实时查看BUL价格图表，了解每日变化。
Pacer US Cash Cows Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Pacer US Cash Cows Growth ETF的最高价格是54.07。在37.67 - 54.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer US Cash Cows Growth ETF的绩效。
Pacer US Cash Cows Growth ETF股票的最低价格是多少？
Pacer US Cash Cows Growth ETF（BUL）的最低价格为37.67。将其与当前的52.66和37.67 - 54.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BUL股票是什么时候拆分的？
Pacer US Cash Cows Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.25和14.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 53.25
- 开盘价
- 52.93
- 卖价
- 52.66
- 买价
- 52.96
- 最低价
- 52.66
- 最高价
- 52.93
- 交易量
- 5
- 日变化
- -1.11%
- 月变化
- 0.17%
- 6个月变化
- 22.35%
- 年变化
- 14.95%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8