报价部分
货币 / BUL
BUL: Pacer US Cash Cows Growth ETF

52.66 USD 0.59 (1.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BUL汇率已更改-1.11%。当日，交易品种以低点52.66和高点52.93进行交易。

关注Pacer US Cash Cows Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BUL股票今天的价格是多少？

Pacer US Cash Cows Growth ETF股票今天的定价为52.66。它在-1.11%范围内交易，昨天的收盘价为53.25，交易量达到5。BUL的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer US Cash Cows Growth ETF股票是否支付股息？

Pacer US Cash Cows Growth ETF目前的价值为52.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.95%和USD。实时查看图表以跟踪BUL走势。

如何购买BUL股票？

您可以以52.66的当前价格购买Pacer US Cash Cows Growth ETF股票。订单通常设置在52.66或52.96附近，而5和-0.51%显示市场活动。立即关注BUL的实时图表更新。

如何投资BUL股票？

投资Pacer US Cash Cows Growth ETF需要考虑年度范围37.67 - 54.07和当前价格52.66。许多人在以52.66或52.96下订单之前，会比较0.17%和。实时查看BUL价格图表，了解每日变化。

Pacer US Cash Cows Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pacer US Cash Cows Growth ETF的最高价格是54.07。在37.67 - 54.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer US Cash Cows Growth ETF的绩效。

Pacer US Cash Cows Growth ETF股票的最低价格是多少？

Pacer US Cash Cows Growth ETF（BUL）的最低价格为37.67。将其与当前的52.66和37.67 - 54.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BUL股票是什么时候拆分的？

Pacer US Cash Cows Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.25和14.95%中可见。

日范围
52.66 52.93
年范围
37.67 54.07
前一天收盘价
53.25
开盘价
52.93
卖价
52.66
买价
52.96
最低价
52.66
最高价
52.93
交易量
5
日变化
-1.11%
月变化
0.17%
6个月变化
22.35%
年变化
14.95%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8