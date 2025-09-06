クォートセクション
通貨 / BUL
BUL: Pacer US Cash Cows Growth ETF

52.59 USD 0.66 (1.24%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BULの今日の為替レートは、-1.24%変化しました。日中、通貨は1あたり52.54の安値と52.93の高値で取引されました。

Pacer US Cash Cows Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BUL株の現在の価格は？

Pacer US Cash Cows Growth ETFの株価は本日52.59です。-1.24%内で取引され、前日の終値は53.25、取引量は9に達しました。BULのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Pacer US Cash Cows Growth ETFの株は配当を出しますか？

Pacer US Cash Cows Growth ETFの現在の価格は52.59です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.80%やUSDにも注目します。BULの動きはライブチャートで確認できます。

BUL株を買う方法は？

Pacer US Cash Cows Growth ETFの株は現在52.59で購入可能です。注文は通常52.59または52.89付近で行われ、9や-0.64%が市場の動きを示します。BULの最新情報はライブチャートで確認できます。

BUL株に投資する方法は？

Pacer US Cash Cows Growth ETFへの投資では、年間の値幅37.67 - 54.07と現在の52.59を考慮します。注文は多くの場合52.59や52.89で行われる前に、0.04%や22.19%と比較されます。BULの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Pacer US Cash Cows Growth ETFの株の最高値は？

Pacer US Cash Cows Growth ETFの過去1年の最高値は54.07でした。37.67 - 54.07内で株価は大きく変動し、53.25と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pacer US Cash Cows Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Pacer US Cash Cows Growth ETFの株の最低値は？

Pacer US Cash Cows Growth ETF(BUL)の年間最安値は37.67でした。現在の52.59や37.67 - 54.07と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BULの動きはライブチャートで確認できます。

BULの株式分割はいつ行われましたか？

Pacer US Cash Cows Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、53.25、14.80%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
52.54 52.93
1年のレンジ
37.67 54.07
以前の終値
53.25
始値
52.93
買値
52.59
買値
52.89
安値
52.54
高値
52.93
出来高
9
1日の変化
-1.24%
1ヶ月の変化
0.04%
6ヶ月の変化
22.19%
1年の変化
14.80%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8