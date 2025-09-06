- 概要
BUL: Pacer US Cash Cows Growth ETF
BULの今日の為替レートは、-1.24%変化しました。日中、通貨は1あたり52.54の安値と52.93の高値で取引されました。
Pacer US Cash Cows Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BUL株の現在の価格は？
Pacer US Cash Cows Growth ETFの株価は本日52.59です。-1.24%内で取引され、前日の終値は53.25、取引量は9に達しました。BULのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Pacer US Cash Cows Growth ETFの株は配当を出しますか？
Pacer US Cash Cows Growth ETFの現在の価格は52.59です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.80%やUSDにも注目します。BULの動きはライブチャートで確認できます。
BUL株を買う方法は？
Pacer US Cash Cows Growth ETFの株は現在52.59で購入可能です。注文は通常52.59または52.89付近で行われ、9や-0.64%が市場の動きを示します。BULの最新情報はライブチャートで確認できます。
BUL株に投資する方法は？
Pacer US Cash Cows Growth ETFへの投資では、年間の値幅37.67 - 54.07と現在の52.59を考慮します。注文は多くの場合52.59や52.89で行われる前に、0.04%や22.19%と比較されます。BULの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Pacer US Cash Cows Growth ETFの株の最高値は？
Pacer US Cash Cows Growth ETFの過去1年の最高値は54.07でした。37.67 - 54.07内で株価は大きく変動し、53.25と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pacer US Cash Cows Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Pacer US Cash Cows Growth ETFの株の最低値は？
Pacer US Cash Cows Growth ETF(BUL)の年間最安値は37.67でした。現在の52.59や37.67 - 54.07と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BULの動きはライブチャートで確認できます。
BULの株式分割はいつ行われましたか？
Pacer US Cash Cows Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、53.25、14.80%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 53.25
- 始値
- 52.93
- 買値
- 52.59
- 買値
- 52.89
- 安値
- 52.54
- 高値
- 52.93
- 出来高
- 9
- 1日の変化
- -1.24%
- 1ヶ月の変化
- 0.04%
- 6ヶ月の変化
- 22.19%
- 1年の変化
- 14.80%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8