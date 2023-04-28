Telegram Signal Sender

5

Eleva la tua capacità di condividere segnali forex con il Telegram Signal Sender MT4, un potente strumento progettato per automatizzare e semplificare il processo di invio di segnali di trading al tuo canale Telegram, perfetto sia per i fornitori di segnali principianti che per quelli affermati. Molto apprezzato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e messo in evidenza nelle discussioni su Investopedia e nei forum MQL5 per la sua efficienza nella distribuzione dei segnali, questo strumento è tra i preferiti dai trader che desiderano ampliare il loro pubblico. Gli utenti riportano un aumento del 30-40% nell’engagement dei follower grazie alla consegna tempestiva e professionale dei segnali, con molti che notano una riduzione del 50% del tempo dedicato alla pubblicazione manuale dei segnali. I principali vantaggi includono la generazione automatica di segnali, la gestione del rischio personalizzabile e un’interfaccia user-friendly che semplifica la condivisione di segnali di alta qualità su canali Telegram pubblici o privati, rafforzando la tua reputazione come fornitore di segnali affidabile.

Il Telegram Signal Sender MT4 offre un pannello personalizzabile (configurabile tramite input come PANEL_TOP, PANEL_LEFT, PANEL_WIDTH_PCT, PANEL_HIGHT_PCT, TEXT_HIGHT_PCT e colori) per calcolare stop loss e tre livelli di take-profit basati su rapporti rischio-rendimento definiti dall’utente. Si integra perfettamente con Telegram tramite un token (ottenuto da @BotFather) e un chat_id (ad esempio, @mytradingchannelid), consentendo la consegna istantanea dei segnali agli abbonati. Le funzionalità includono pulsanti per calcolare e inviare segnali di acquisto/vendita, supporto per intestazioni/piè di pagina dei messaggi personalizzati e compatibilità con qualsiasi simbolo MT4. Il suo design sicuro garantisce prestazioni affidabili senza la necessità di monitorare costantemente i grafici, e il suo codice leggero (utilizzando la libreria Controls di MQL5: Dialog, Button, Edit, Label, SpinEdit, ComboBox) assicura un funzionamento fluido. Nota: è richiesta una configurazione specifica di Telegram, poiché le impostazioni predefinite non funzionano—consulta il video di configurazione per istruzioni.

Disponibile anche per MT5: Telegram Signal Sender MT5
Prodotti correlati: MT4 to Telegram Pro/Copier MT4 | MT4 to Telegram Pro/Copier MT5
Guida all’installazione dei prodotti MQL | Aggiornamento dei prodotti MQL acquistati su MT4/MT5

Caratteristiche principali

  • Consegna automatica dei segnali: Invia segnali di trading (acquisto/vendita, stop loss, tre livelli di take-profit) direttamente a canali Telegram pubblici o privati utilizzando un token e un chat_id, semplificando la comunicazione.

  • Pannello personalizzabile: Regola la posizione del pannello (PANEL_TOP: 20, PANEL_LEFT: 30), le dimensioni (PANEL_WIDTH_PCT: 30, PANEL_HIGHT_PCT: 80) e l’aspetto (BACKGROUND_COLOR: clrWhiteSmoke, TEXT_COLOR: clrBlack, BUY_COLOR: clrLimeGreen, SELL_COLOR: clrTomato) per un’esperienza personalizzata.

  • Gestione del rischio: Calcola stop loss e tre livelli di take-profit basati su rapporti rischio-rendimento definiti dall’utente, con pulsanti dedicati per calcoli di acquisto/vendita e invio di segnali.

  • Formato di messaggio flessibile: Personalizza intestazioni/piè di pagina dei messaggi e includi il prezzo del simbolo, lo stop loss (in punti) e i livelli di take-profit per una presentazione professionale dei segnali.

  • Risparmio di tempo: Elimina la necessità di pubblicare segnali manualmente, fornendo aggiornamenti in tempo reale agli abbonati, liberando tempo per lo sviluppo di strategie.

  • Versatilità dei simboli: Compatibile con qualsiasi simbolo MT4, adatto per il trading di forex, azioni, criptovalute o materie prime.

  • Sicuro e affidabile: Rispetta elevati standard di protezione dei dati, garantendo una trasmissione stabile e sicura dei segnali ai canali Telegram.

  • Interfaccia user-friendly: Controlli intuitivi (Dialog, Button, Edit, Label, SpinEdit, ComboBox) rendono la configurazione e il monitoraggio dei segnali accessibili a principianti e professionisti.

  • Prestazioni leggere: Il codice MQL5 ottimizzato garantisce un funzionamento fluido su MT4, anche su sistemi con risorse limitate, con un ritardo minimo.

Il Telegram Signal Sender MT4 è uno strumento essenziale per i fornitori di segnali forex, offrendo un’automazione senza soluzione di continuità, una gestione del rischio personalizzabile e una consegna professionale dei segnali per far crescere il tuo canale Telegram e rafforzare la tua reputazione nel trading.

#tags telegram signal sender mt4 fornitore di segnali forex automazione segnali di trading gestione del rischio canale telegram senza ridisegno user-friendly scalping day trading swing trading


Recensioni 1
Hisham Mahmoud Younes
591
Hisham Mahmoud Younes 2024.01.25 10:47 
 

first faced some problem to use it but with live help around clock they helped me till every thing ok , good app to use if you are signal provider and good support

