Améliorez votre capacité à partager des signaux forex avec le Telegram Signal Sender MT4, un outil puissant conçu pour automatiser et simplifier le processus d’envoi de signaux de trading vers votre canal Telegram, parfait pour les fournisseurs de signaux débutants comme établis. Très apprécié dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et mis en avant dans les discussions sur Investopedia et les forums MQL5 pour son efficacité dans la diffusion des signaux, cet outil est un favori parmi les traders cherchant à élargir leur audience. Les utilisateurs rapportent une augmentation de 30 à 40 % de l’engagement des abonnés grâce à une livraison de signaux rapide et professionnelle, beaucoup notant une réduction de 50 % du temps consacré à la publication manuelle des signaux. Les principaux avantages incluent la génération automatique de signaux, une gestion des risques personnalisable et une interface conviviale qui simplifie le partage de signaux de haute qualité vers des canaux Telegram publics ou privés, renforçant votre réputation en tant que fournisseur de signaux fiable.

Le Telegram Signal Sender MT4 propose un panneau personnalisable (configurable via des entrées comme PANEL_TOP, PANEL_LEFT, PANEL_WIDTH_PCT, PANEL_HIGHT_PCT, TEXT_HIGHT_PCT et les couleurs) pour calculer le stop loss et trois niveaux de take-profit basés sur des ratios risque-rendement définis par l’utilisateur. Il s’intègre parfaitement à Telegram via un token (obtenu de @BotFather) et un chat_id (par exemple, @mytradingchannelid), permettant une livraison instantanée des signaux aux abonnés. Les fonctionnalités incluent des boutons pour calculer et envoyer des signaux d’achat/vente, la prise en charge des en-têtes/pieds de message personnalisés et la compatibilité avec n’importe quel symbole MT4. Son design sécurisé garantit une performance fiable sans nécessiter une surveillance constante des graphiques, et son code léger (utilisant la bibliothèque Controls de MQL5 : Dialog, Button, Edit, Label, SpinEdit, ComboBox) assure un fonctionnement fluide. Remarque : Une configuration spécifique de Telegram est requise, car les paramètres par défaut ne fonctionneront pas—consultez la vidéo de configuration pour des instructions.

Également disponible pour MT5 : Telegram Signal Sender MT5

Caractéristiques principales

Livraison automatique des signaux : Envoie des signaux de trading (achat/vente, stop loss, trois niveaux de take-profit) directement vers des canaux Telegram publics ou privés en utilisant un token et un chat_id, simplifiant la communication.

Panneau personnalisable : Ajustez la position du panneau (PANEL_TOP : 20, PANEL_LEFT : 30), la taille (PANEL_WIDTH_PCT : 30, PANEL_HIGHT_PCT : 80) et l’apparence (BACKGROUND_COLOR : clrWhiteSmoke, TEXT_COLOR : clrBlack, BUY_COLOR : clrLimeGreen, SELL_COLOR : clrTomato) pour une expérience personnalisée.

Gestion des risques : Calcule le stop loss et trois niveaux de take-profit basés sur des ratios risque-rendement définis par l’utilisateur, avec des boutons dédiés pour les calculs d’achat/vente et l’envoi de signaux.

Format de message flexible : Personnalisez les en-têtes/pieds de message et incluez le prix du symbole, le stop loss (en points) et les niveaux de take-profit pour une présentation professionnelle des signaux.

Gain de temps : Élimine le besoin de publier manuellement des signaux, fournissant des mises à jour en temps réel aux abonnés, libérant du temps pour le développement de stratégies.

Polyvalence des symboles : Compatible avec n’importe quel symbole MT4, adapté au trading de forex, actions, cryptomonnaies ou matières premières.

Sûr et fiable : Respecte les normes élevées de protection des données, garantissant une transmission stable et sécurisée des signaux vers les canaux Telegram.

Interface conviviale : Des contrôles intuitifs (Dialog, Button, Edit, Label, SpinEdit, ComboBox) rendent la configuration et la surveillance des signaux accessibles aux débutants et professionnels.

Performance légère : Code MQL5 optimisé garantit un fonctionnement fluide sur MT4, même sur des systèmes à faibles ressources, avec un minimum de latence.

Le Telegram Signal Sender MT4 est un outil essentiel pour les fournisseurs de signaux forex, offrant une automatisation fluide, une gestion des risques personnalisable et une livraison professionnelle des signaux pour développer votre canal Telegram et renforcer votre réputation dans le trading.

