Chart Sync Manager MT4

Un grafico. Controllo totale.

Smetti di perdere tempo a gestire oggetti, colori e impostazioni su ogni grafico separatamente. Con   Chart Sync Manager , puoi   sincronizza, copia e controlla tutti i tuoi grafici MetaTrader   all'istante, utilizzando un solo pannello e poche scorciatoie.

Disegna una volta, aggiorna ovunque. Apri e chiudi i grafici con un solo clic. Mantieni pulito il tuo spazio di lavoro con   gestione degli oggetti basata sui simboli . E non perdere mai dettagli importanti con   visualizzazione dello spread, timer per il conto alla rovescia e avvisi di chiusura delle candele.

👉 Risparmia tempo, riduci gli errori e fai trading in modo più intelligente.

Guida all'installazione e agli input di Chart Sync Manager

se vuoi ricevere notifiche sull'EA aggiungi l'URL ( http://www.betasoft.dev ) al terminale MT4/MT5 (vedi screenshot).

Versione MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/148491

Versione MT5 https://www.mql5.com/en/market/product/148492


Caratteristiche principali:

  • Clona le proprietà del grafico (colori, sfondo, griglia, impostazioni del modello, ecc.) in tutti i grafici.
  • Sincronizza istantaneamente tutti gli oggetti di disegno tra i grafici.
  • Mostra o nascondi le informazioni sugli oggetti (come livelli di prezzo o punti).
  • Elimina, seleziona o copia gli oggetti del grafico utilizzando le scorciatoie.
  • Cambia facilmente i timeframe, apri/chiudi i grafici e ridimensiona i grafici.
  • Abilita la visibilità basata sui simboli in modo che gli oggetti vengano visualizzati solo quando il relativo grafico dei simboli è attivo.

Come funziona:

Iniziare è facile! Basta collegare l'EA a qualsiasi grafico e premere "P" per mostrare o nascondere il pannello, ottenendo un controllo immediato. Disegna un oggetto una volta ✏️ e si sincronizzerà automaticamente su tutti i tuoi

grafici 🔄. Clona le proprietà dei grafici come colori 🎨, sfondo e griglia con un solo clic per mantenere la coerenza di ogni grafico. Gli oggetti vengono nascosti o mostrati in base al simbolo visualizzato, quindi il tuo

L'area di lavoro rimane ordinata. Apri o chiudi i grafici per intervallo di tempo ⏱️ con le scorciatoie e visualizza informazioni chiave come spread, conto alla rovescia e orario di chiusura della candela direttamente sul tuo grafico. Semplice, veloce e intuitivo: Grafico

Gestore di sincronizzazione   rende la gestione dei grafici semplicissima!


Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi di questo strumento! 😊 Non esitare a condividere il tuo feedback e a farci sapere se ci sono miglioramenti che vorresti vedere.

Per favore   contattami   per qualsiasi domanda o assistenza qui.

#tags Sincronizzazione grafico Copiatore di oggetti ChartAnalysis ObjectCopier Scorciatoie da tastiera ObjectCopierTool ChartSync ObjectSync ObjectClone ChartClone ObjectCopy ChartCopy ChartManager Scorciatoia da tastiera Temi GUI Grafica



Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro MT4
Eda Kaya
Utilità
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MetaTrader 4 The Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MetaTrader 4 is a purpose-built solution featuring professional-grade functionality for prop-firm traders on the MetaTrader 4 platform. This tool grants Forex traders fine-tuned control over risk and position sizing, promoting capital preservation and consistent profitability. The Prop Account Protector Expert Advisor, engineered for multi-symbol use with modular design, enables comprehen
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilità
Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
Advanced NotifyMe
Denis Zyatkevich
Utilità
Overview The Expert Advisor allows you to receive notifications to the mobile phone (or tablet PC), mailbox or play the sound alert when some events occured: opening or closing position, placing or deleting pending order; changing open price, stop loss or take profit; the account balance, equity, margin level, free margin or drawdown has reached the user specified level. You can specify a notification interval, notification text template and audio file for sound alerts. Expert Advisor saves the
Advanced NotifyMe Large
Denis Zyatkevich
5 (1)
Utilità
This is Advanced NotifyMe version with large interface. Overview The Expert Advisor allows you to receive notifications to the mobile phone (or tablet PC), mailbox or play the sound alert when some events occured: opening or closing position, placing or deleting pending order; changing open price, stop loss or take profit; the account balance, equity, margin level, free margin or drawdown has reached the user specified level. You can specify a notification interval, notification text template an
Mentfx Mmanage
Anton Jere Calmes
5 (15)
Utilità
The added video will show you the full functionality, effectiveness, and simplicity of this trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool c
Ultimate Partial Profit EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.67 (3)
Utilità
This EA Utility delivers a robust solution for managing an unlimited array of open orders, both manual and automated. It enables customizable partial profit levels utilizing metrics such as pips, ratios, ATR (Average True Range), and profit amounts for precise trade management. The utility features an advanced on-screen display, offering clear visualization of all orders and their profit levels to enhance strategic decision-making and control. To evaluate its performance and interface, the EA s
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilità
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilità
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.7 (10)
Utilità
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
EasyInsight MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilità
EASY Insight – Il trading intelligente inizia qui Panoramica E se potessi analizzare l’intero mercato – Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni – in pochi secondi, senza dover controllare manualmente ogni grafico? EASY Insight è il tuo strumento di esportazione pronto per l’IA, che trasforma i dati degli indicatori in informazioni di trading operative. Pensato per i trader che vogliono smettere di perdere tempo con ipotesi e sovraccarico visivo, offre una panoramica completa del mercato in
