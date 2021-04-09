VaviStar retracement indicator

VaviStar è un indicatore basato sui ritracciamenti di trend determinati da segmenti ZigZag.

Si teorizza, e le statistiche confermano, che le quotazioni reagiscono a determinati livelli di ritracciamento. Molti usano i livelli di ritracciamento di Fibonacci (23.6%, 38.2%, 61.8%).

Si suppone che, una volta che il prezzo vada oltre il 61.8% di ritracciamento, si possa già parlare di inversione di trend.

Questo indicatore permette di avere comodamente a grafico un segmento dello ZigZag con i relativi livelli operativi scelti.

Con una mentalità reversal, si può utilizzare per operare tra i livelli di Stop Loss e ritracciamento (magari il 61,8%).

Con una mentalità trend follower, si può cercare una ripartenza dopo rimbalzi sul livello di ritracciamento (magari 23.6% oppure 38.2%). Per strategie come queste conviene disattivare la visualizzazione del livello di Stop Loss.





Utilizzo in real time.



Se valutiamo il segmento in corso e se “show StopLoss line” a “true”, verremo aggiornati tick by tick se il target è ancora contemplato in quanto ancora più vicino rispetto al livello di ritracciamento.

Graficamente ci sarà puntato l’ultimo segmento generato e livelli relativi saranno aggiornato ad ogni cambiamento di quotazione.





Utilizzo storico.



L’indicatore è perfetto per fare ricerche nello storico. Con la pulsantiera e i bottoni “<” e “>” si possono scorrere tutti i segmenti e verificare come avrebbe funzionato la nostra strategia o possiamo andare alla ricerca di livelli chiave. Potremmo utilizzare diversi Time Frame per trovare livelli di supporto e resistenza.

Nello storico, in base a come posizioneremo il mouse sul grafico (puntando il potenziale punto d’ingresso a mercato e in base allo stop loss – se “show StopLoss line” a “true”) ci sarà comunicato dove sarebbe stato posto il livello target.

Lo scorrere indietro il grafico ci permetterà, inoltre, di andare a trovare livelli di prezzo mai raggiunti e mai toccati. Lasciando i parametri di default potremo trovare quelli che potremmo paragonare ai POC. Mi spiego meglio, i POC (point of control) si evincono da forti volumi; con VaviStar non utilizziamo volumi ma livelli che, statisticamente, fanno reagire la quotazione.

Personalizzazione grafica.



Oltre ai colori sarà possibile personalizzare la posizione di tutti gli elementi.





Parametri di input:

ZigZag parametres ZZ Depth: Serve a impostare il parametro “Depth” dello ZigZag; ZZ Deviation: Serve aimpostare il parametro “Deviation” dello ZigZag; ZZ BackStep: Serve aimpostare il parametro “BackStep” dello ZigZag; Strategy parametres Retracement %: Serve a impostare a che percentuale di ritracciamento di ci aspetta una reazione del mercato; Show StopLoss line: Se a “true”, verrà disegnata la linea di Stop Loss a partire dell’estremità destra del segmento ZigZag; StopLoss Shift: Serve a impostare a quanti point di distanza mettere la linea di Stop Loss rispetto ai massimi e minimi indicati dal segmento Zig Zag; Yield multiplier: Serve a impostare il target in base alla distanza dallo Stop Loss; Graphic parametres Font size: Serve a impostare la grandezza dei caratteri; da tale parametro dipende la grandezza di tutti gli elementi grafici; Distance X line 1: Serve a impostare la distanza della linea 1 di testo dall’asse delle ordinate; Distance Y line 1: Serve a impostare la distanza della linea 1 di testo dall’asse delle ascisse; Distance X line 2: Serve a impostare la distanza della linea 2 di testo dall’asse delle ordinate; Distance Y line 2: Serve a impostare la distanza della linea 2 di testo dall’asse delle ascisse; Text color if BUY: Serve a impostare il colore del testo nelle situazioni rialziste; Text color if SELL: Serve a impostare il colore del testo nelle situazioni ribassiste; StopLoss line color: Serve a impostare il colore della linea che indica il livello di Stop Loss; Retracement % line color: Serve a impostare il colore della linea che indica il livello di ritracciamento; Target line color: Serve a impostare il colore della linea che indica il livello Target; Edit text color: Serve a impostare il colore del testo nella finestra di edit; Show area: Se a “true” verrà disegnata un’area intorno alla linea di ritracciamento; Area width in %: Serve a impostare l’ampiezza, espressa in percentuale, dell’area intorno alla linea di ritracciamento; Area color: Serve a impostare il colore dell’area intorno alla linea di ritracciamento; Distance X Buttons: Serve a impostare la distanza della pulsantiera dall’asse delle ordinate; Distance Y Buttons: Serve a impostare la distanza della pulsantiera dall’asse delle ordinate.



Per qualsiasi informazione o per ulteriori suggerimenti operativi, scrivici all'indirizzo info@followthegainstar.com.



