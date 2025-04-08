HORU Reversal AudCad





---<>---







Presentiamo un nuovo Expert Advisor sviluppato appositamente per il mercato Forex, incentrato sulla coppia AUDCAD e ottimizzato per i grafici a 1 ora. Ispirato dagli esperti più quotati sul mercato MQL5, questo sistema offre un approccio innovativo e dirompente che va oltre le strategie tradizionali. La sua logica combina analisi tecniche avanzate, lettura intelligente della struttura di mercato e filtri di volatilità dinamici. L'esperto si adatta automaticamente alle diverse condizioni di mercato, cercando una maggiore coerenza nel tempo. È dotato di una solida gestione del rischio e di una parametrizzazione flessibile, adatta sia ai trader conservatori che a quelli aggressivi. L'esecuzione degli ordini è precisa, riducendo l'esposizione inutile e massimizzando le opportunità. Sviluppato con un'attenzione particolare alla stabilità e alle prestazioni, funziona in modo completamente automatizzato. È la scelta ideale per chi cerca una tecnologia all'avanguardia, efficienza operativa e una nuova esperienza nel trading automatizzato AUDCAD.





INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA - Inversione basata su ICT





Questa strategia di trading è stata sviluppata per identificare e negoziare le migliori inversioni di tendenza del mercato, utilizzando esclusivamente i concetti avanzati di Inner Circle Trading (ICT). La metodologia si basa sulla lettura dei prezzi istituzionali, sull'analisi della struttura di mercato, sul cambiamento di carattere (ChoCH) e sulle rotture di struttura (BOS). L'attenzione principale è rivolta alle zone di liquidità, dove i grandi operatori agiscono per accumulare o distribuire posizioni. La strategia utilizza Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks e variazioni di prezzo efficienti per determinare punti di ingresso ad alta probabilità. Ogni operazione è costruita dal contesto macro a quello micro, rispettando più intervalli di tempo. L'obiettivo è quello di catturare movimenti precisi immediatamente dopo aver catturato la liquidità. Il timing di ingresso è chirurgico, basato su chiare conferme di prezzo. La logica privilegia la qualità rispetto alla quantità delle operazioni. Si tratta di un approccio professionale, disciplinato e altamente tecnico. Ideale per i trader che desiderano operare come istituzioni.





La strategia enfatizza la confluenza tecnica e il contesto istituzionale come base per tutte le decisioni. Gli ingressi sono convalidati solo quando c'è allineamento tra struttura, liquidità e movimento efficiente dei prezzi. L'uso di sessioni di mercato specifiche, come Londra e New York, aumenta l'accuratezza delle configurazioni. La metodologia evita le operazioni in zone di consolidamento senza un chiaro intento istituzionale. L'intero processo si basa sulla pazienza e sulla lettura obiettiva del comportamento dei prezzi. I trader imparano ad aspettare che il mercato offra l'opportunità giusta. La strategia privilegia la conferma rispetto all'anticipazione. Ogni movimento viene interpretato all'interno della narrativa di mercato. La coerenza deriva dall'applicazione fedele del modello. Questa strategia rappresenta l'essenza dell'ICT applicata in modo pratico, moderno e obiettivo.





Esperto pronto all'uso:

Sì, è vero, l'esperto è pronto, completamente ottimizzato per essere utilizzato immediatamente. Non sono necessari set, né ottimizzazioni o regolazioni dei parametri.

Gli input sono minimi, solo per adattare l'esperto o il tuo stile di trading e il tuo conto.





Tre modalità operative:

Lotto fisso: puoi inserire il lotto fisso che desideri negli input.

Profitto fisso: puoi inserire l'importo del profitto in USD che desideri negli input. Questo importo sarà fisso e il lotto sarà calcolato automaticamente.

AutoLot: puoi inserire la percentuale del saldo che sarà utilizzata come profitto target negli input.





INSTALLAZIONE - Come installare:

Scaricare questo EA,

Assicurarsi che tutte le coppie (AUDCAD) siano nel Market Watch (Ctrl+M),

Avere il grafico (AUDCAD) sul timeframe H1,

Posizionare questo EA sul grafico (AUDCAD),

Controllare e regolare i parametri come mostrato di seguito,

Fare clic su OK per attivare,

Fatto!





INPUT - Se desideri personalizzare, sono disponibili i seguenti parametri:

[#01] Numero magico,

[#02] Modalità operativa (Lotto fisso o Profitto fisso o Lotto automatico),

--- Se [#02] è Lotto fisso,

--- Se [#02] è Profitto fisso (USD),

--- Se [#02] è AutoLot,

[#06] Commento,

[#07] Suffisso.





Mi impegno a ottimizzare e migliorare continuamente tutti i miei EA per offrire a te e a me la migliore esperienza di trading possibile. Riceverai tutti gli AGGIORNAMENTI GRATUITAMENTE e aggiungerò anche nuove funzionalità all'EA sulla base dei suggerimenti dei clienti.