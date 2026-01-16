Black Chameleon Scalper

Quick Lines Tool: un pratico indicatore per tracciare linee di tendenza e rettangoli Quick Lines Tool è un indicatore potente e intuitivo per MetaTrader 4 progettato per i trader che desiderano strumenti di analisi tecnica rapidi ed efficienti. Con questo indicatore, sarai in grado di creare facilmente linee di tendenza, livelli di supporto/resistenza (AP/DW) e rettangoli, ottimizzando il processo di layout del grafico. L'indicatore è ideale sia per i principianti che per i trader professionis