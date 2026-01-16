Black Chameleon Scalper
- Indicatori
- Pedro Potter
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Black Chameleon è costruito attorno a un modello dinamico di reazione del prezzo che si adatta continuamente al comportamento attuale del mercato.
Piuttosto che classificare il mercato in stati fissi, l’indicatore si concentra su:
- Efficienza dei prezzi a breve termine
- Cambiamenti di momentum
- Variazioni rapide della pressione di mercato
Questo gli permette di reagire naturalmente a diversi ambienti di mercato senza fare affidamento su classificazioni rigide.
L’obiettivo è reagire in modo efficiente mentre le condizioni evolvono, catturando opportunità frequenti e di breve durata.
Avviso sul Prezzo di Lancio:
Approfitta del prezzo di lancio di $159, disponibile solo nelle prime due settimane.
Al termine di questo periodo, il prezzo sarà adeguato a $319.
Fattore Adattivo
Questo è l’unico parametro che controlla direttamente il comportamento dell’indicatore:
Valori più alti → adattamento più aggressivo, più segnali
Valori più bassi → comportamento più fluido, segnali meno frequenti e più stabili
Ciò permette all’utente di regolare con precisione quanto l’indicatore reagisce alle nuove condizioni di mercato.
Segnali e Affidabilità
▲ Freccia → Segnale di ingresso
𖦏 Simbolo di mira → Segnale di uscita
I segnali non vengono mai ridisegnati o ricalcolati.
Una volta tracciati, rimangono permanentemente sul grafico.
Il tasso di successo viene calcolato su:
- Prezzo di apertura della barra di ingresso
- Prezzo di apertura della barra di uscita
Simboli e Timeframe
Compatibilità di mercato:
- Forex
- Oro
- Criptovalute
- Indici e altro
L’indicatore mostra un comportamento coerente su più timeframe.
Uso consigliato:
- Evita timeframe troppo brevi
- Usa M15 o superiore
- Prestazioni migliori su H1
Design Pulito e Intuitivo
- Progettato per essere facile da usare a qualsiasi livello di esperienza
- Nessun grafico sovraccarico o indicatori inutili
- Vengono visualizzati solo ingressi, uscite e informazioni essenziali
- Tutta la logica interna e la complessità rimangono nascoste