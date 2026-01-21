Descrizione Dettagliata

Zeta Trend – Indicatore di Linee di Tendenza con Timing Dinamico

Zeta Trend è un indicatore tecnico avanzato che traccia automaticamente linee di tendenza veloci e lente, combinandole con segnali di timing derivanti da ulteriori indicatori di supporto. Non produce segnali di acquisto o vendita automatici: tutte le linee e gli indicatori vengono calcolati per offrire ai trader uno strumento visivo che facilita l’interpretazione della direzione del mercato e i potenziali cambi di tendenza.

Punti chiave:

Linee di tendenza dinamiche: Il Zeta Trend utilizza linee di tendenza “veloci” e “lente” per evidenziare la direzione principale e secondaria del prezzo. La linea principale arancione, chiamata Zeta Period , rappresenta la tendenza di riferimento a lungo termine. Le linee veloci indicano segnali di movimento più rapidi e momentanei, mentre le linee lente mostrano la tendenza di fondo.

Rilevazione della direzione: La combinazione delle linee consente di identificare la fase di mercato: Prezzo sopra le linee di riferimento e linea veloce verde → fase rialzista confermata Prezzo sotto le linee di riferimento e linea lenta rossa → fase ribassista confermata Linea blu o bianca → possibile long o short meno confermato , che può essere considerato solo se le condizioni di supporto o resistenza e le conferme del trend lo indicano Prezzo vicino o tra le linee → fase laterale o indecisione

Tracciati separati: Ogni fase è evidenziata da linee distinte per una lettura immediata del grafico: Linea veloce rialzista (verde chiaro / LawnGreen) Linea lenta ribassista (rosso) Linea di tendenza di riferimento (arancione) Linee blu / bianche → fase possibile ma meno confermata

Timing e conferme aggiuntive: L’indicatore integra calcoli derivati da altre fonti di dati e indicatori interni per dare una lettura più chiara della forza e della direzione del trend, consentendo di evidenziare con precisione le aree in cui i movimenti rialzisti o ribassisti hanno maggiore probabilità di continuare.

A chi è rivolto?

Questo indicatore è consigliato particolarmente per coloro che:

vogliono identificare con immediatezza la direzione del trend senza concentrarsi su indicatori singoli,

desiderano uno strumento di supporto visivo per confermare i movimenti di prezzo,

cercano di integrare linee di trend dinamiche nei propri sistemi di trading.

Zeta Trend è quindi utile sia a trader esperti che vogliono migliorare la lettura del mercato, sia a chi è in fase di apprendimento e vuole un indicatore che evidenzi la logica del trend e del timing in modo chiaro e immediato.

Importante: L’indicatore non genera segnali automatici né previsioni. Tutti i calcoli e le linee sono basati esclusivamente sul prezzo corrente e sulle combinazioni interne di trend e timing, offrendo un supporto visivo all’analisi tecnica. Anche quando le linee appaiono blu o bianche, è possibile considerare un long o uno short, ma con livello di conferma inferiore rispetto a linee verde o rosse.