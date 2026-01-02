Trend Direction Filter 1
- Indicatori
- Edoardo Centorame
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Trend Direction Filter:
Possiamo definirlo come un indicatore professionale progettato per identificare la direzione dominante del mercato, aiutando il trader a comprendere il contesto generale e a operare in modo più consapevole.
Non si tratta di un indicatore di ingresso, ma di un filtro direzionale avanzato, studiato per evidenziare la struttura del trend e ridurre l’influenza del rumore di mercato.
🔍 Come funziona
L’indicatore analizza il comportamento del prezzo attraverso una struttura di smoothing evoluta, capace di distinguere tra:
-
fasi direzionali ben definite
-
fasi di rallentamento o transizione
-
fasi di indecisione del mercato
Il risultato è una rappresentazione chiara e stabile della direzione prevalente, utile per valutare il contesto in cui operare.
🎨 Interpretazione visiva
Il Trend Direction Filter utilizza una rappresentazione grafica semplice ma estremamente informativa:
🔹 Linea verde scura
Rappresenta la direzione principale del mercato.
Quando è inclinata verso l’alto indica una struttura rialzista in atto; quando perde inclinazione segnala un indebolimento della spinta.
🔹 Linea verde tratteggiata
Indica un rafforzamento della tendenza rialzista.
La sua presenza sopra la linea verde scura principale evidenzia una fase in cui il movimento mostra maggiore solidità e continuità.
🔹 Linea rossa
Evidenzia una perdita di forza del trend rialzista.
Non rappresenta una fase ribassista, ma segnala un possibile rallentamento o una transizione del mercato.
✨ Chiarezza e pulizia visiva
Uno dei principali punti di forza del Trend Direction Filter è la chiarezza con cui viene mostrata la direzione del mercato.
L’indicatore è stato progettato per offrire una visualizzazione essenziale e priva di elementi superflui, permettendo di leggere il contesto con immediatezza e senza ambiguità.
Questa pulizia grafica aiuta a mantenere disciplina operativa e a interpretare correttamente la struttura del movimento in atto.
⏱️ Timeframe consigliati
Il Trend Direction Filter esprime il suo massimo potenziale su:
-
Daily
-
Weekly
-
Monthly
È particolarmente indicato per:
-
swing trading
-
analisi multi–timeframe
-
valutazione del contesto di mercato di medio-lungo periodo
⚙️ Modalità di utilizzo
-
L’indicatore è progettato per essere utilizzato in una finestra separata
-
Non è pensato per essere sovrapposto al grafico dei prezzi
-
Non è possibile aggiungere altri indicatori sopra di esso
Il suo scopo è fornire una lettura chiara e dedicata della direzione di mercato, senza interferenze visive.
⚠️ Nota importante
Trend Direction Filter non fornisce indicazioni di ingresso o uscita e non conferma trend ribassisti.
È stato progettato esclusivamente per l’analisi della direzione e della forza del movimento rialzista, fungendo da strumento di supporto per decisioni più consapevoli.
✅ In sintesi
✔ Individua la direzione dominante del mercato
✔ Filtra il rumore e le fasi laterali
✔ Migliora la qualità dell’analisi direzionale
✔ Ideale per trader orientati al trend
✔ Perfetto come filtro per strategie avanzate