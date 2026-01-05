LongTerm
- Indicatori
- Edoardo Centorame
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
LongTerm è un indicatore di analisi direzionale progettato per interpretare la forza e la qualità del trend di medio–lungo periodo, con un focus specifico sull’analisi long-oriented.
Non è un indicatore di ingresso né di timing operativo, ma uno strumento pensato per aiutare il trader a comprendere quando il mercato offre condizioni favorevoli o sfavorevoli per il trend long, riducendo il rumore tipico delle oscillazioni di breve periodo.
🎯 Obiettivo dell’indicatore
LongTerm nasce per:
-
identificare trend long forti e strutturati
-
distinguere le fasi di espansione, rallentamento ed esaurimento
-
fornire una lettura chiara del contesto direzionale dominante
È uno strumento ideale per trader orientati allo swing trading e all’analisi long term.
🎨 Interpretazione dei colori e condizioni di mercato
LongTerm utilizza una struttura a colori studiata per rendere immediata la lettura delle diverse fasi del trend long, evidenziando chiaramente le condizioni migliori e peggiori del mercato.
🟢 Linea verde (inclinata positivamente e sopra la linea blu)
Questa configurazione rappresenta le condizioni migliori.
-
Il trend long è forte, stabile e ben strutturato
-
Il movimento mostra continuità e direzionalità
-
Il mercato si trova in una fase di espansione del trend
È il contesto più favorevole per un’analisi long di medio–lungo periodo.
🟡 / 🟠 Linea gialla o arancione (sopra la linea blu)
Indica che il mercato è ancora orientato al long, ma in una fase di rallentamento o progressivo esaurimento.
-
La direzione principale rimane rialzista
-
La spinta del trend diminuisce
-
Il movimento diventa meno efficiente
Questa fase è tipica di un trend maturo, in cui è importante prestare attenzione all’evoluzione della struttura direzionale.
🔵 Linea blu (linea di riferimento)
La linea blu rappresenta la direzione di fondo del mercato.
-
Funziona come base strutturale del trend
-
Filtra il rumore di breve periodo
-
Permette di valutare la qualità delle altre fasi
Finché le altre linee restano sopra la linea blu, il contesto rimane coerente con una lettura long.
🔴 Linea rossa
La linea rossa identifica le condizioni peggiori per il trend long.
-
Il mercato mostra assenza di forza direzionale
-
La tendenza long non è più efficiente
-
Fase di transizione, congestione o indecisione
Non rappresenta un trend ribassista, ma segnala che il mercato non offre condizioni ideali per un’analisi long di medio–lungo periodo.
✨ Chiarezza e pulizia visiva
Uno dei principali punti di forza di LongTerm è la chiarezza con cui viene rappresentata la struttura del trend.
L’indicatore è stato progettato per offrire una visualizzazione pulita, ordinata e facilmente interpretabile, consentendo al trader di valutare rapidamente la qualità del movimento di mercato senza sovraccarico informativo.
⏱️ Timeframe consigliati
LongTerm esprime il suo massimo potenziale su:
-
Daily
-
Weekly
-
Monthly
È particolarmente indicato per:
-
swing trading
-
position trading
-
analisi multi–timeframe orientata al trend
⚙️ Modalità di utilizzo
-
LongTerm è progettato per essere utilizzato in una finestra separata
-
Non è pensato per essere sovrapposto al grafico dei prezzi
-
Non è possibile aggiungere altri indicatori sopra di esso
Questa impostazione garantisce una lettura chiara, coerente e focalizzata sulla direzione e sulla qualità del trend.
⚠️ Nota importante
LongTerm non fornisce indicazioni operative di ingresso o uscita e non conferma trend short.
È uno strumento di analisi dedicato esclusivamente alla valutazione del contesto long di medio–lungo periodo.
✅ In sintesi
✔ Analizza la forza e la qualità del trend long
✔ Evidenzia le fasi migliori e peggiori del mercato
✔ Riduce il rumore di breve periodo
✔ Ideale per swing e long term trading
✔ Lettura visiva immediata e pulita