LongTerm è un indicatore di analisi direzionale progettato per interpretare la forza e la qualità del trend di medio–lungo periodo, con un focus specifico sull’analisi long-oriented.

Non è un indicatore di ingresso né di timing operativo, ma uno strumento pensato per aiutare il trader a comprendere quando il mercato offre condizioni favorevoli o sfavorevoli per il trend long, riducendo il rumore tipico delle oscillazioni di breve periodo.

🎯 Obiettivo dell’indicatore

LongTerm nasce per:

identificare trend long forti e strutturati

distinguere le fasi di espansione, rallentamento ed esaurimento

fornire una lettura chiara del contesto direzionale dominante

È uno strumento ideale per trader orientati allo swing trading e all’analisi long term.

🎨 Interpretazione dei colori e condizioni di mercato

LongTerm utilizza una struttura a colori studiata per rendere immediata la lettura delle diverse fasi del trend long, evidenziando chiaramente le condizioni migliori e peggiori del mercato.

🟢 Linea verde (inclinata positivamente e sopra la linea blu)

Questa configurazione rappresenta le condizioni migliori.

Il trend long è forte, stabile e ben strutturato

Il movimento mostra continuità e direzionalità

Il mercato si trova in una fase di espansione del trend

È il contesto più favorevole per un’analisi long di medio–lungo periodo.

🟡 / 🟠 Linea gialla o arancione (sopra la linea blu)

Indica che il mercato è ancora orientato al long, ma in una fase di rallentamento o progressivo esaurimento.

La direzione principale rimane rialzista

La spinta del trend diminuisce

Il movimento diventa meno efficiente

Questa fase è tipica di un trend maturo, in cui è importante prestare attenzione all’evoluzione della struttura direzionale.

🔵 Linea blu (linea di riferimento)

La linea blu rappresenta la direzione di fondo del mercato.

Funziona come base strutturale del trend

Filtra il rumore di breve periodo

Permette di valutare la qualità delle altre fasi

Finché le altre linee restano sopra la linea blu, il contesto rimane coerente con una lettura long.

🔴 Linea rossa

La linea rossa identifica le condizioni peggiori per il trend long.

Il mercato mostra assenza di forza direzionale

La tendenza long non è più efficiente

Fase di transizione, congestione o indecisione

Non rappresenta un trend ribassista, ma segnala che il mercato non offre condizioni ideali per un’analisi long di medio–lungo periodo.

✨ Chiarezza e pulizia visiva

Uno dei principali punti di forza di LongTerm è la chiarezza con cui viene rappresentata la struttura del trend.

L’indicatore è stato progettato per offrire una visualizzazione pulita, ordinata e facilmente interpretabile, consentendo al trader di valutare rapidamente la qualità del movimento di mercato senza sovraccarico informativo.

⏱️ Timeframe consigliati

LongTerm esprime il suo massimo potenziale su:

Daily

Weekly

Monthly

È particolarmente indicato per:

swing trading

position trading

analisi multi–timeframe orientata al trend

⚙️ Modalità di utilizzo

LongTerm è progettato per essere utilizzato in una finestra separata

Non è pensato per essere sovrapposto al grafico dei prezzi

Non è possibile aggiungere altri indicatori sopra di esso

Questa impostazione garantisce una lettura chiara, coerente e focalizzata sulla direzione e sulla qualità del trend.

⚠️ Nota importante

LongTerm non fornisce indicazioni operative di ingresso o uscita e non conferma trend short.

È uno strumento di analisi dedicato esclusivamente alla valutazione del contesto long di medio–lungo periodo.

✅ In sintesi

✔ Analizza la forza e la qualità del trend long

✔ Evidenzia le fasi migliori e peggiori del mercato

✔ Riduce il rumore di breve periodo

✔ Ideale per swing e long term trading

✔ Lettura visiva immediata e pulita