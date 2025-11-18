Premium Risk è uno strumento intelligente di gestione del rischio e apertura delle operazioni, progettato appositamente per scalper.

Calcola automaticamente il rapporto rischio-rendimento (R:R) e l’importo del rischio basato sul capitale, aiutandoti a determinare dimensione e volume della posizione con precisione.

Con il modulo POS puoi monitorare e gestire automaticamente le tue operazioni.

La funzione magnete rileva istantaneamente il prezzo di mercato, permettendo esecuzioni rapide e precise.

In breve, Premium Risk è un assistente professionale orientato al rischio per trader che richiedono velocità e precisione.