Trend Sniper Follow
Chiarezza, struttura e controllo del trend
Trend Sniper è un indicatore di analisi della tendenza progettato per offrire una lettura chiara, ordinata e non rumorosa del trend di medio–lungo periodo.
✨ Punti di forza principali
✔ Lettura del trend pulita e immediata
✔ Struttura gerarchica semplice ma potente
✔ Nessun sovraccarico visivo sul grafico
✔ Ideale per Daily, Weekly e Monthly
✔ Perfetto per swing trading e trend following
✔ Aiuta a rimanere allineati al contesto di mercato, evitando interpretazioni emotive
Trend Sniper Follow non è uno strumento di timing operativo e non fornisce segnali di ingresso o uscita.
È pensato per chi vuole comprendere la struttura del mercato, non anticiparla.
📌 Dove e come si utilizza
-
Trend Sniper Follow si applica direttamente sul grafico dei prezzi
-
Funziona nella stessa finestra del prezzo
-
Non è progettato per essere utilizzato con altri indicatori sovrapposti
Questa scelta garantisce un grafico pulito, leggibile e coerente, ideale per un’analisi professionale della tendenza.
🧠 Il concetto chiave: struttura gerarchica del trend
Trend Sniper analizza il mercato attraverso tre livelli di tendenza, organizzati secondo una regola fondamentale:
Livello A > Livello B > Livello C
-
Il Livello A rappresenta il movimento più veloce
-
Il Livello B rappresenta il trend di swing
-
Il Livello C rappresenta la struttura di fondo del mercato
Una tendenza è considerata solida e affidabile solo quando questa gerarchia è rispettata.
🗂️ Legenda delle linee
🔹 LIVELLO A – Movimento veloce (breve swing)
-
Verde A → misura la spinta immediata del mercato
-
Rosso A → indica rallentamento o assorbimento del movimento veloce
👉 Serve a valutare il ritmo del trend.
🔹 LIVELLO B – Trend di swing (intermedio)
-
Verde B → trend swing filtrato, più stabile e meno rumoroso
-
Rosso B → perdita di forza del trend di swing
👉 Serve a valutare la qualità del trend.
🔹 LIVELLO C – Trend strutturale (lungo periodo)
-
Verde C → direzione primaria del mercato
-
Blu A → base strutturale del trend e linea di riferimento principale
👉 Serve a definire il contesto direzionale dominante.
📈 Le fasi del trend spiegate con A–B–C
1️⃣ Inizio del trend
-
Verde A prende forza e supera Rosso A
-
Livello B e C sono ancora stabili
📌 Il movimento nasce dal breve periodo, ma la struttura non è ancora completa.
2️⃣ Sviluppo e conferma del trend
-
Verde A > Rosso A
-
Verde B > Rosso B
-
Livello A > Livello B > Livello C
📌 Il trend si sta costruendo in modo ordinato.
3️⃣ Trend forte e maturo
-
Tutti i livelli sono allineati (A > B > C)
-
Inclinazioni positive e coerenti
-
Prezzo ben sopra la linea Blu A
📌 Trend strutturato, stabile e dominante.
4️⃣ Rallentamento del trend
-
Rosso A e Rosso B diventano più presenti
-
Livello C rimane stabile
📌 Il trend continua, ma perde forza. Fase di maturazione.
5️⃣ Lateralizzazione
-
Livelli A e B si intrecciano
-
Pendenze ridotte
-
Prezzo vicino a Verde C e Blu A
📌 Mercato in equilibrio, assenza di direzionalità chiara.
6️⃣ Maturazione avanzata o possibile inversione
-
Livello A sotto Livello B
-
Livello B perde inclinazione
-
Prezzo testa la linea Blu A
📌 Il trend ha esaurito la sua struttura.
L’indicatore non anticipa, ma evidenzia il cambiamento del contesto.
⚠️ Nota importante
Trend Sniper Follow non fornisce indicazioni operative e non è progettato per il trading di brevissimo periodo.
Il suo obiettivo è offrire una lettura affidabile e disciplinata della tendenza, aiutando il trader a operare solo quando il contesto è chiaro.