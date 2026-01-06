Trend Sniper Follow

Trend Sniper Follow

Chiarezza, struttura e controllo del trend

Trend Sniper è un indicatore di analisi della tendenza progettato per offrire una lettura chiara, ordinata e non rumorosa del trend di medio–lungo periodo.

✨ Punti di forza principali

✔ Lettura del trend pulita e immediata
✔ Struttura gerarchica semplice ma potente
✔ Nessun sovraccarico visivo sul grafico
✔ Ideale per Daily, Weekly e Monthly
✔ Perfetto per swing trading e trend following
✔ Aiuta a rimanere allineati al contesto di mercato, evitando interpretazioni emotive

Trend Sniper Follow non è uno strumento di timing operativo e non fornisce segnali di ingresso o uscita.
È pensato per chi vuole comprendere la struttura del mercato, non anticiparla.

📌 Dove e come si utilizza

  • Trend Sniper Follow si applica direttamente sul grafico dei prezzi

  • Funziona nella stessa finestra del prezzo

  • Non è progettato per essere utilizzato con altri indicatori sovrapposti

Questa scelta garantisce un grafico pulito, leggibile e coerente, ideale per un’analisi professionale della tendenza.

🧠 Il concetto chiave: struttura gerarchica del trend

Trend Sniper analizza il mercato attraverso tre livelli di tendenza, organizzati secondo una regola fondamentale:

Livello A > Livello B > Livello C

  • Il Livello A rappresenta il movimento più veloce

  • Il Livello B rappresenta il trend di swing

  • Il Livello C rappresenta la struttura di fondo del mercato

Una tendenza è considerata solida e affidabile solo quando questa gerarchia è rispettata.

🗂️ Legenda delle linee

🔹 LIVELLO A – Movimento veloce (breve swing)

  • Verde A → misura la spinta immediata del mercato

  • Rosso A → indica rallentamento o assorbimento del movimento veloce

👉 Serve a valutare il ritmo del trend.

🔹 LIVELLO B – Trend di swing (intermedio)

  • Verde B → trend swing filtrato, più stabile e meno rumoroso

  • Rosso B → perdita di forza del trend di swing

👉 Serve a valutare la qualità del trend.

🔹 LIVELLO C – Trend strutturale (lungo periodo)

  • Verde C → direzione primaria del mercato

  • Blu A → base strutturale del trend e linea di riferimento principale

👉 Serve a definire il contesto direzionale dominante.

📈 Le fasi del trend spiegate con A–B–C

1️⃣ Inizio del trend

  • Verde A prende forza e supera Rosso A

  • Livello B e C sono ancora stabili

📌 Il movimento nasce dal breve periodo, ma la struttura non è ancora completa.

2️⃣ Sviluppo e conferma del trend

  • Verde A > Rosso A

  • Verde B > Rosso B

  • Livello A > Livello B > Livello C

📌 Il trend si sta costruendo in modo ordinato.

3️⃣ Trend forte e maturo

  • Tutti i livelli sono allineati (A > B > C)

  • Inclinazioni positive e coerenti

  • Prezzo ben sopra la linea Blu A

📌 Trend strutturato, stabile e dominante.

4️⃣ Rallentamento del trend

  • Rosso A e Rosso B diventano più presenti

  • Livello C rimane stabile

📌 Il trend continua, ma perde forza. Fase di maturazione.

5️⃣ Lateralizzazione

  • Livelli A e B si intrecciano

  • Pendenze ridotte

  • Prezzo vicino a Verde C e Blu A

📌 Mercato in equilibrio, assenza di direzionalità chiara.

6️⃣ Maturazione avanzata o possibile inversione

  • Livello A sotto Livello B

  • Livello B perde inclinazione

  • Prezzo testa la linea Blu A

📌 Il trend ha esaurito la sua struttura.
L’indicatore non anticipa, ma evidenzia il cambiamento del contesto.

⚠️ Nota importante

Trend Sniper Follow non fornisce indicazioni operative e non è progettato per il trading di brevissimo periodo.
Il suo obiettivo è offrire una lettura affidabile e disciplinata della tendenza, aiutando il trader a operare solo quando il contesto è chiaro.


