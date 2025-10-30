Early Reversal Detector
- Indicatori
- Ugur Catak
- Versione: 1.10
- Attivazioni: 5
Cosa Questo Indicatore NON Fa
Non è un generatore di segnali di acquisto/vendita. Non ti dice automaticamente quando entrare o uscire dalle operazioni.
Cosa Questo Indicatore Fa
Early Reversal Detector identifica i cambiamenti nel comportamento dei prezzi per determinare con precisione i punti di ingresso ottimali.
Come Funziona
L'indicatore crea candele in un pannello separato che assomigliano alle candele dei prezzi sul tuo grafico principale - ma con una differenza cruciale:
Le candele del grafico regolare si formano ad ogni movimento di tick.
Le candele di Early Reversal Detector si formano solo quando il prezzo salta dell'importo di soglia che specifichi.
Per esempio: Se imposti la soglia a "5" su EURUSD, l'indicatore registra un tick solo quando il prezzo si muove di 0,00005 o più tra i tick. I movimenti più piccoli vengono completamente filtrati.
Perché questo è importante?
Filtrando il rumore e concentrandosi solo sui movimenti di prezzo significativi, puoi vedere la vera pressione dietro l'azione dei prezzi. Questo rivela qualcosa di critico che la maggior parte dei trader perde:
Anche quando un volume sostanziale entra contro il trend attuale, il prezzo spesso continua nella direzione originale per 1-2 barre in più prima di invertire.
Early Reversal Detector cattura questo cambiamento circa 1-2 barre PRIMA che l'inversione effettiva si verifichi sul tuo grafico principale.
La Storia Dietro Questo Indicatore
Originariamente ho sviluppato questo indicatore per identificare operazioni ad alto volume nei mercati Forex (poiché il Forex manca dei dati di volume disponibili nei mercati Futures). Ma come il Viagra scoperto durante la ricerca di farmaci cardiaci, ho scoperto qualcosa di molto più prezioso:
Questo indicatore è straordinariamente efficace nel catturare i punti di inversione.
Negli ultimi due anni l'ho usato esclusivamente per questo scopo. Anche se scoprirai molteplici modi di usare questo strumento, il rilevamento delle inversioni è dove brilla davvero - tanto che altre applicazioni impallidiscono al confronto.
Come Usarlo
L'indicatore offre due potenti strategie di ingresso:
Strategia 1: Approccio Conservativo (Doppia Conferma)
- Aspetta di vedere potenziali pattern di inversione nella price action sul tuo grafico principale
- Passo Critico: Anche se il prezzo sembra invertire sul grafico principale, se il pannello dell'indicatore mostra ancora movimento al ribasso, la pressione non è ancora cambiata - resta fuori
- Cerca un pattern di inversione appropriato nel pannello dell'indicatore stesso - questo potrebbe essere un doji seguito da 2 candele rialziste, o qualsiasi segnale classico di inversione della price action
- Entra solo quando ENTRAMBI i pannelli confermano l'inversione
Questo approccio ti dà le configurazioni con la più alta probabilità e massima fiducia.
Strategia 2: Approccio Aggressivo (Ingresso Anticipato)
- Osserva il pannello dell'indicatore per segnali di inversione
- Se vedi un pattern di inversione nel pannello dell'indicatore MA il grafico principale non si è ancora invertito, puoi entrare immediatamente per catturare il prezzo al minimo assoluto
- Questo funziona perché l'indicatore spesso segnala l'inversione 1-2 barre PRIMA che appaia sul grafico principale
Perché funziona? L'indicatore rileva il cambiamento fondamentale nel comportamento dei prezzi - lo spostamento della pressione - prima che diventi evidente nella price action regolare.
Entrambe le strategie ti danno un'incredibile fiducia con stop-loss stretti. Poiché entri nel punto preciso in cui la pressione cambia, i tuoi stop possono essere molto più stretti degli ingressi tradizionali. Stop più stretti significano che puoi operare con dimensioni di posizione più grandi mantenendo una gestione del rischio adeguata.
Guida alle Impostazioni
L'indicatore offre due modalità di filtraggio:
Soglia Manuale (Utenti Avanzati)
- threshold: Inserisci un valore specifico in punti (es., 5 per movimento di 0,00005)
- Quando impostato sopra 0, questo sostituisce il Filtro Automatico
- Ti dà controllo diretto sulla sensibilità
Filtro Automatico (Consigliato per la Maggior Parte degli Utenti)
Quando la Soglia Manuale = 0, l'indicatore calcola automaticamente le soglie ottimali in base al comportamento recente dei prezzi.
Quattro Livelli di Filtro:
- Whale (Balena): Solo salti di prezzo estremi (filtro più forte) - Migliore per catturare inversioni maggiori
- Tsunami: Grandi movimenti (filtro forte) - Approccio equilibrato per movimenti significativi
- Wave (Onda): Cambiamenti moderati (predefinito) - Buona sensibilità generale
- Whisper (Sussurro): Piccoli movimenti (più sensibile) - Cattura cambiamenti sottili
Impostazioni di Visualizzazione
- Personalizza i colori delle candele (Neutro/Rialzista/Ribassista)
- max_bar_to_look_back: Numero di barre storiche da visualizzare (predefinito: 100)
Consiglio Pro: Inizia con il filtro automatico "Wave". Regola su "Tsunami" o "Whale" se ricevi troppi segnali, o su "Whisper" se stai perdendo inversioni.
Note Importanti:
- Questo indicatore funziona su timeframe fino al Giornaliero (D1). Richiede l'analisi dei dati tick e non è supportato su timeframe settimanali o mensili.
- Primo Caricamento: Quando aggiungi l'indicatore al tuo grafico per la prima volta, analizza i dati tick storici per tutte le barre di lookback. Questo può richiedere alcuni momenti per completarsi - il tempo di elaborazione dipende dalla tua impostazione max_bar_to_look_back. Valori più alti richiederanno più tempo per l'inizializzazione.