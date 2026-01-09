Neural fx

Neural FX è una soluzione di trading automatizzato ad alte prestazioni, progettata specificamente per la piattaforma MetaTrader 5. Questo sistema utilizza una sofisticata strategia di Trend-Following per identificare ingressi ad alta probabilità durante i momenti di forte slancio del mercato, garantendoti di rimanere nella giusta direzione.

Che tu sia un trader professionista o un principiante, questo EA offre un'esperienza "imposta e dimentica" con protocolli di gestione del rischio avanzati.
