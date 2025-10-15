Gold Trend Guard

Gold Trend Guard è un EA di trend per XAUUSD su M15. Entrata con EMA veloce/lenta, protezione con SL/TP basati su ATR e trailing ATR.
Niente Grid. Niente Martingale. Un ordine per candela.

Caratteristiche

  • Trend: EMA fast vs slow

  • Rischio: ATR SL/TP/Trailing

  • One-order-per-bar (netting), filtro spread, uscita anticipata su flip EMA fast

  • Preset: Conservative / Balanced / Aggressive

  • Codice pulito, facile da ottimizzare

Impostazioni consigliate

  • Simbolo: XAUUSD • Timeframe: M15 • Spread max: ≤ 40 punti

  • Consigliato VPS

Avvertenza
L’oro può muoversi violentemente. Nessun EA vince sempre. Test in demo prima del reale.

Changelog
v1.0 — EMA + ATR SL/TP/Trailing, filtro spread, 1 ordine/candela.


