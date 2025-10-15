Gold Trend Guard
- Varachat Numchaisri
- Versione: 1.12
- Attivazioni: 10
Gold Trend Guard è un EA di trend per XAUUSD su M15. Entrata con EMA veloce/lenta, protezione con SL/TP basati su ATR e trailing ATR.
Niente Grid. Niente Martingale. Un ordine per candela.
Caratteristiche
Trend: EMA fast vs slow
Rischio: ATR SL/TP/Trailing
One-order-per-bar (netting), filtro spread, uscita anticipata su flip EMA fast
Preset: Conservative / Balanced / Aggressive
Codice pulito, facile da ottimizzare
Impostazioni consigliate
Simbolo: XAUUSD • Timeframe: M15 • Spread max: ≤ 40 punti
Consigliato VPS
Avvertenza
L’oro può muoversi violentemente. Nessun EA vince sempre. Test in demo prima del reale.
Changelog
v1.0 — EMA + ATR SL/TP/Trailing, filtro spread, 1 ordine/candela.