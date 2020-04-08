TrendCatcher FVG

TrendCatcher FVG è un indicatore professionale senza repaint, progettato per i trader che utilizzano i concetti Smart Money (SMC).
Rileva automaticamente i Fair Value Gaps (FVG, pattern ICT a 3 candele), disegna il rettangolo dell’area, marca la linea centrale (CE, 50%) e genera sul grafico un setup con livelli di Entrata (Entry), Stop Loss (SL), Take Profit 1 (TP1) e Take Profit 2 (TP2).

Come funziona

  • L’indicatore analizza ogni candela e identifica FVG rialzisti e ribassisti, con logica a shadow o corpi (configurabile).

  • Il punto di entrata (Entry) è suggerito sulla candela di chiusura che tocca il CE (50%).

  • Lo Stop Loss (SL) è posizionato sul lato opposto del gap.

  • TP1 = 1R, TP2 = 2R.

  • Sul grafico compare un pannello informativo che mostra l’ultimo segnale: ora, Entry, SL, TP1, TP2.

Impostazioni di default

Per impostazione predefinita, l’indicatore funziona così:

  • Rilevamento FVG tramite shadow (logica ICT classica).

  • Dimensione minima gap = 50 punti.

  • Entrata al CE (50%), confermata alla chiusura candela.

  • Oggetti visuali: rettangoli, linea CE, livelli Entry/SL/TP con etichette.

  • Pannello attivo in alto a sinistra sul grafico.

Questa configurazione è già ottimizzata per la maggior parte delle coppie e per l’oro (XAUUSD).

⚠️ Importante

Il box FVG viene rimosso solo quando il gap è stato completamente colmato.
Questo significa che un setup può rimanere visibile sul grafico anche dopo la generazione del segnale.
Prima di agire, controlla sempre l’orario del segnale e se il prezzo si sia già mosso verso Stop Loss o Take Profit.
L’indicatore mostra chiaramente Entry, SL, TP1 e TP2, ma non inserisce né gestisce ordini e non può garantire l’esecuzione.

Caratteristiche principali

  • Rilevamento automatico di FVG rialzisti e ribassisti.

  • Livelli Entry/SL/TP disegnati direttamente sul grafico.

  • Visualizzazione chiara delle zone e della linea CE.

  • Pannello compatto con ultime informazioni.

  • Nessun repaint, nessun ritardo.

  • Colori e stili completamente personalizzabili.

LM | Trading & Development – Let’s build better trades, together.


