TrendCatcher FVG
- Indicatori
- Luca Enrico Mattei
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
TrendCatcher FVG è un indicatore professionale senza repaint, progettato per i trader che utilizzano i concetti Smart Money (SMC).
Rileva automaticamente i Fair Value Gaps (FVG, pattern ICT a 3 candele), disegna il rettangolo dell’area, marca la linea centrale (CE, 50%) e genera sul grafico un setup con livelli di Entrata (Entry), Stop Loss (SL), Take Profit 1 (TP1) e Take Profit 2 (TP2).
Come funziona
-
L’indicatore analizza ogni candela e identifica FVG rialzisti e ribassisti, con logica a shadow o corpi (configurabile).
-
Il punto di entrata (Entry) è suggerito sulla candela di chiusura che tocca il CE (50%).
-
Lo Stop Loss (SL) è posizionato sul lato opposto del gap.
-
TP1 = 1R, TP2 = 2R.
-
Sul grafico compare un pannello informativo che mostra l’ultimo segnale: ora, Entry, SL, TP1, TP2.
Impostazioni di default
Per impostazione predefinita, l’indicatore funziona così:
-
Rilevamento FVG tramite shadow (logica ICT classica).
-
Dimensione minima gap = 50 punti.
-
Entrata al CE (50%), confermata alla chiusura candela.
-
Oggetti visuali: rettangoli, linea CE, livelli Entry/SL/TP con etichette.
-
Pannello attivo in alto a sinistra sul grafico.
Questa configurazione è già ottimizzata per la maggior parte delle coppie e per l’oro (XAUUSD).
⚠️ Importante
Il box FVG viene rimosso solo quando il gap è stato completamente colmato.
Questo significa che un setup può rimanere visibile sul grafico anche dopo la generazione del segnale.
Prima di agire, controlla sempre l’orario del segnale e se il prezzo si sia già mosso verso Stop Loss o Take Profit.
L’indicatore mostra chiaramente Entry, SL, TP1 e TP2, ma non inserisce né gestisce ordini e non può garantire l’esecuzione.
Caratteristiche principali
-
Rilevamento automatico di FVG rialzisti e ribassisti.
-
Livelli Entry/SL/TP disegnati direttamente sul grafico.
-
Visualizzazione chiara delle zone e della linea CE.
-
Pannello compatto con ultime informazioni.
-
Nessun repaint, nessun ritardo.
-
Colori e stili completamente personalizzabili.
LM | Trading & Development – Let’s build better trades, together.