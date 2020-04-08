TrendCatcher FVG è un indicatore professionale senza repaint, progettato per i trader che utilizzano i concetti Smart Money (SMC).

Rileva automaticamente i Fair Value Gaps (FVG, pattern ICT a 3 candele), disegna il rettangolo dell’area, marca la linea centrale (CE, 50%) e genera sul grafico un setup con livelli di Entrata (Entry), Stop Loss (SL), Take Profit 1 (TP1) e Take Profit 2 (TP2).

Come funziona

L’indicatore analizza ogni candela e identifica FVG rialzisti e ribassisti , con logica a shadow o corpi (configurabile).

Il punto di entrata (Entry) è suggerito sulla candela di chiusura che tocca il CE (50%) .

Lo Stop Loss (SL) è posizionato sul lato opposto del gap.

TP1 = 1R, TP2 = 2R .

Sul grafico compare un pannello informativo che mostra l’ultimo segnale: ora, Entry, SL, TP1, TP2.

Impostazioni di default

Per impostazione predefinita, l’indicatore funziona così:

Rilevamento FVG tramite shadow (logica ICT classica) .

Dimensione minima gap = 50 punti .

Entrata al CE (50%) , confermata alla chiusura candela.

Oggetti visuali: rettangoli, linea CE, livelli Entry/SL/TP con etichette.

Pannello attivo in alto a sinistra sul grafico.

Questa configurazione è già ottimizzata per la maggior parte delle coppie e per l’oro (XAUUSD).

⚠️ Importante

Il box FVG viene rimosso solo quando il gap è stato completamente colmato.

Questo significa che un setup può rimanere visibile sul grafico anche dopo la generazione del segnale.

Prima di agire, controlla sempre l’orario del segnale e se il prezzo si sia già mosso verso Stop Loss o Take Profit.

L’indicatore mostra chiaramente Entry, SL, TP1 e TP2, ma non inserisce né gestisce ordini e non può garantire l’esecuzione.

Caratteristiche principali

Rilevamento automatico di FVG rialzisti e ribassisti .

Livelli Entry/SL/TP disegnati direttamente sul grafico.

Visualizzazione chiara delle zone e della linea CE.

Pannello compatto con ultime informazioni.

Nessun repaint, nessun ritardo .

Colori e stili completamente personalizzabili.

