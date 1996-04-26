Pips Counter Basic

PipsCounter Basic è un indicatore per MetaTrader 5 progettato per mostrare in tempo reale la variazione in pips delle posizioni aperte e fornire un riepilogo giornaliero delle operazioni chiuse.

Tutte le informazioni vengono visualizzate direttamente nella finestra principale del grafico in un formato chiaro e discreto.

Funzionalità

  • Monitoraggio in tempo reale
    Aggiorna continuamente la differenza in pips di ogni posizione attiva a ogni tick di mercato.

  • Totale giornaliero in pips
    Mostra il valore netto in pips di tutte le operazioni chiuse durante la giornata di trading corrente.

  • Etichette TP/SL (Novità)
    Visualizza automaticamente i prezzi di Take Profit e Stop Loss direttamente sulle rispettive linee, con colori, font e posizione personalizzabili.

  • Personalizzazione visiva
    Controllo completo su posizione del pannello (quattro angoli del grafico), stile del font, dimensione del testo e colori per condizioni di guadagno/perdita/neutre.

  • Ampia compatibilità
    Funziona con tutti gli strumenti di MetaTrader 5: coppie di valute, indici, metalli, materie prime e strumenti sintetici, indipendentemente da tick size, precisione decimale o formato delle quotazioni.

Casi d’uso

  • Monitoraggio visivo delle variazioni in pips delle operazioni aperte.

  • Analisi manuale durante il backtest visivo.

  • Scenari in cui le metriche basate sui pips sono preferite ai valori di profitto/perdita in valuta del conto.

Parametri di ingresso

  • display_corner – angolo del grafico per la posizione del pannello

  • font_name – font usato per la visualizzazione del testo (default: Tahoma)

  • font_size – dimensione del testo (default: 11)

  • color_gain – colore per le operazioni in profitto

  • color_loss – colore per le operazioni in perdita

  • color_neutral – colore per valori neutri/inattivi

  • label_x_offset – offset orizzontale etichette TP/SL (default: 85)

  • label_y_offset – offset verticale etichette TP/SL (default: 20)

  • tp_label_color – colore etichetta Take Profit

  • sl_label_color – colore etichetta Stop Loss

Requisiti tecnici

  • MetaTrader 5 build 2450 o successivo

  • Compatibile con tutti i broker (conti demo e reali)

  • Nessuna dipendenza da DLL esterne

  • Nessun utilizzo di WebRequest

  • Tutti i calcoli vengono eseguiti localmente all’interno della piattaforma

👨‍💻 Sviluppato da:
LM | Trading & Development – Let’s build better trades, together.


