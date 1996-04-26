Pips Counter Basic
- Utilità
- Luca Enrico Mattei
- Versione: 1.39
- Aggiornato: 1 settembre 2025
PipsCounter Basic è un indicatore per MetaTrader 5 progettato per mostrare in tempo reale la variazione in pips delle posizioni aperte e fornire un riepilogo giornaliero delle operazioni chiuse.
Tutte le informazioni vengono visualizzate direttamente nella finestra principale del grafico in un formato chiaro e discreto.
Funzionalità
-
Monitoraggio in tempo reale
Aggiorna continuamente la differenza in pips di ogni posizione attiva a ogni tick di mercato.
-
Totale giornaliero in pips
Mostra il valore netto in pips di tutte le operazioni chiuse durante la giornata di trading corrente.
-
Etichette TP/SL (Novità)
Visualizza automaticamente i prezzi di Take Profit e Stop Loss direttamente sulle rispettive linee, con colori, font e posizione personalizzabili.
-
Personalizzazione visiva
Controllo completo su posizione del pannello (quattro angoli del grafico), stile del font, dimensione del testo e colori per condizioni di guadagno/perdita/neutre.
-
Ampia compatibilità
Funziona con tutti gli strumenti di MetaTrader 5: coppie di valute, indici, metalli, materie prime e strumenti sintetici, indipendentemente da tick size, precisione decimale o formato delle quotazioni.
Casi d’uso
-
Monitoraggio visivo delle variazioni in pips delle operazioni aperte.
-
Analisi manuale durante il backtest visivo.
-
Scenari in cui le metriche basate sui pips sono preferite ai valori di profitto/perdita in valuta del conto.
Parametri di ingresso
-
display_corner – angolo del grafico per la posizione del pannello
-
font_name – font usato per la visualizzazione del testo (default: Tahoma)
-
font_size – dimensione del testo (default: 11)
-
color_gain – colore per le operazioni in profitto
-
color_loss – colore per le operazioni in perdita
-
color_neutral – colore per valori neutri/inattivi
-
label_x_offset – offset orizzontale etichette TP/SL (default: 85)
-
label_y_offset – offset verticale etichette TP/SL (default: 20)
-
tp_label_color – colore etichetta Take Profit
-
sl_label_color – colore etichetta Stop Loss
Requisiti tecnici
-
MetaTrader 5 build 2450 o successivo
-
Compatibile con tutti i broker (conti demo e reali)
-
Nessuna dipendenza da DLL esterne
-
Nessun utilizzo di WebRequest
-
Tutti i calcoli vengono eseguiti localmente all’interno della piattaforma
👨💻 Sviluppato da:
LM | Trading & Development – Let’s build better trades, together.