MBS Trend Flow

TREND FLOW PRO

TREND FLOW PRO è un indicatore non repaint che mostra la direzione del mercato. Identifica le inversioni di trend, così come le entrate iniziali e ripetute dei principali partecipanti al mercato. I segnali BOS sul grafico rappresentano veri cambiamenti di trend e livelli chiave dei timeframe superiori. I dati non vengono ridisegnati e rimangono sul grafico dopo la chiusura di ogni candela.

Richiedi e ricevi una guida PDF dettagliata con esempi di strategie tramite messaggi privati.

Elementi principali dell’indicatore:

BOS FLOW – onde di trend e reali cambiamenti di tendenza. Rappresentano le entrate dei grandi partecipanti e la conferma della loro presenza (indicate con numeri).

BOS FILL – colora le candele nella direzione del trend. Segna le aree in cui i “grandi operatori” entrano nel mercato e i punti in cui il trend cambia.

Livelli di segnale:

BOS – entrata di un partecipante con forza non definita (spesso una correzione all’interno del trend principale).

Move SL – rappresentazione visiva di come un grande partecipante sposta la propria posizione. Può essere utilizzata come riferimento per l’adattamento dello stop loss.

Super BOS – entrata di un grande partecipante con priorità più alta rispetto a un BOS normale. In alcuni casi, un BOS può essere aggiornato a Super BOS quando appare una conferma; l’indicatore lo evidenzia con un cambio di colore.

Mega BOS – livelli chiave dei più grandi partecipanti al mercato, in grado di invertire la direzione del trend.

Mega BOS moved – spostamento di una posizione Mega BOS e conferma della sua dominanza sul mercato.

Gli avvisi possono essere attivati nelle impostazioni.

STRUCTURE

STRUCTURE mostra la struttura precisa del mercato, inclusi i punti chiave di minimo e massimo e la posizione dell’ultimo cambiamento di struttura. La numerazione delle correzioni min–max indica la durata del trend: più alto è il numero, maggiore è la probabilità di un cambiamento di struttura.

MIN MAX – sotto-struttura che mostra tutte le entrate di tutti i partecipanti al mercato senza filtraggio, utile per un’analisi dettagliata dei movimenti del trend.

BREAK – rotture di struttura.

Tutti i dati visualizzati e i segnali dell’indicatore rimangono sul grafico senza repaint, garantendo totale trasparenza e affidabilità.

I parametri dell’indicatore sono altamente flessibili e consentono di personalizzare facilmente i colori di visualizzazione in base alle proprie preferenze.

EP – Entry Points

EP segnala le aree di ingresso favorevoli dopo l’entrata di un grande partecipante e il verificarsi di una correzione. L’indicatore non ridisegna, quindi l’analisi è immediatamente disponibile sul grafico.

Aumenta il numero di candele per l’analisi nelle impostazioni in base alle prestazioni del tuo computer e analizza o valida i tuoi setup in combinazione con l’indicatore.

Il pulsante EP consente di:

attivare le aree di ingresso favorevoli con un solo clic sul pannello;

visualizzare tutti i punti di ingresso o concentrarsi solo sull’attuale BOS Flow ;

; impostare un livello di ritracciamento del 50% o superiore per mostrare solo i punti di ingresso più favorevoli;

o superiore per mostrare solo i punti di ingresso più favorevoli; utilizzare la percentuale di ritracciamento impostata su none per vedere tutti i punti di ingresso, ad esempio per la costruzione di posizioni o il grid trading;

per vedere tutti i punti di ingresso, ad esempio per la costruzione di posizioni o il grid trading; ricevere segnali nel terminale e notifiche sul telefono quando appare un nuovo punto di ingresso.

Il pannello può essere nascosto premendo il tasto (x) sulla tastiera, in modo che non venga visualizzato sul grafico.

Scanner (in sviluppo)

È previsto uno scanner per gli strumenti sui timeframe selezionati. Può essere utilizzato come filtro per identificare l’inizio di un trend su un timeframe inferiore all’interno di una correzione su un timeframe superiore. Questo fornirà una conferma aggiuntiva per individuare punti di ingresso ad alta probabilità.