MBS Trend Flow

TREND FLOW PRO

TREND FLOW PRO é um indicador sem repintura que mostra a direção do mercado. Ele identifica reversões de tendência, bem como entradas iniciais e repetidas dos principais participantes do mercado. As marcações BOS no gráfico representam mudanças reais de tendência e níveis-chave de timeframes superiores. Os dados não repintam e permanecem no gráfico após o fechamento de cada candle.

Solicite e receba um guia em PDF detalhado com exemplos de estratégias por meio de mensagens privadas.

Principais elementos do indicador:

BOS FLOW – ondas de tendência e mudanças reais de tendência. Representam as entradas dos grandes participantes e a confirmação de sua presença (marcadas com números).

BOS FILL – colore os candles na direção da tendência. Marca as áreas onde os “grandes players” entram no mercado e os pontos onde a tendência muda.

Níveis de sinal:

BOS – entrada de um participante com força indefinida (frequentemente uma correção dentro da tendência principal).

Move SL – representação visual de como um grande participante move sua posição. Pode ser usado como referência para o ajuste do stop loss.

Super BOS – entrada de um grande participante com prioridade maior do que um BOS comum. Em alguns casos, um BOS pode ser atualizado para Super BOS quando surge uma confirmação; o indicador destaca isso com uma mudança de cor.

Mega BOS – níveis-chave dos maiores participantes do mercado, capazes de reverter a direção da tendência.

Mega BOS moved – movimentação de uma posição Mega BOS e confirmação de seu domínio no mercado.

Os alertas podem ser ativados nas configurações.

STRUCTURE

STRUCTURE exibe a estrutura precisa do mercado, incluindo pontos-chave de mínimas e máximas e a localização da mudança de estrutura mais recente. A numeração das correções min–max indica a duração da tendência: quanto maior o número, maior a probabilidade de uma mudança de estrutura.

MIN MAX – subestrutura que exibe todas as entradas de todos os participantes do mercado sem filtragem, útil para uma análise detalhada dos movimentos de tendência.

BREAK – quebras de estrutura.

Todos os dados e sinais do indicador permanecem no gráfico sem repintura, garantindo total transparência e confiança.

Os parâmetros do indicador são altamente flexíveis, permitindo personalizar facilmente as cores de exibição de acordo com suas preferências.

EP – Pontos de Entrada

EP marca zonas de entrada favoráveis após a entrada de um grande participante e a ocorrência de uma correção. O indicador não repinta, o que significa que a análise está disponível imediatamente no gráfico.

Aumente o número de candles para análise nas configurações de acordo com o desempenho do seu computador e analise ou valide seus setups em conjunto com o indicador.

O botão EP permite:

ativar zonas de entrada favoráveis com um único clique no painel;

visualizar todos os pontos de entrada ou focar apenas no BOS Flow atual;

atual; definir um nível de retração de 50% ou mais para exibir apenas os pontos de entrada mais favoráveis;

ou mais para exibir apenas os pontos de entrada mais favoráveis; usar a porcentagem de retração definida como none para ver todos os pontos de entrada, por exemplo, para construção de posição ou trading em grade;

para ver todos os pontos de entrada, por exemplo, para construção de posição ou trading em grade; receber sinais no terminal e notificações no celular quando surgir um novo ponto de entrada.

O painel pode ser ocultado pressionando a tecla (x) no teclado, para que não seja exibido no gráfico.

Scanner (em desenvolvimento)

Está planejada a adição de um scanner de instrumentos nos timeframes selecionados. Ele pode ser utilizado como filtro para identificar o início de uma tendência em um timeframe menor dentro de uma correção em um timeframe maior. Isso adicionará confirmação extra para encontrar pontos de entrada de alta probabilidade.