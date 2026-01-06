MBS Trend Flow

TREND FLOW PRO

TREND FLOW PRO, piyasa yönünü gösteren ve yeniden çizim yapmayan (non-repainting) bir göstergedir. Trend dönüşlerini ve büyük piyasa katılımcılarının ilk ve tekrar eden girişlerini tespit eder. Grafikteki BOS işaretleri, gerçek trend değişimlerini ve üst zaman dilimlerine ait kilit seviyeleri temsil eder. Veriler yeniden çizilmez ve her mum kapanışından sonra grafikte kalır.

Özel mesajlar aracılığıyla strateji örnekleri içeren detaylı bir PDF kılavuzu talep edin ve alın.

Göstergenin ana bileşenleri:

BOS FLOW – trend dalgaları ve gerçek trend değişimleri. Bunlar büyük oyuncuların girişlerini ve varlıklarının teyidini temsil eder (numaralarla gösterilir).

BOS FILL – mumları trend yönünde renklendirir. “Büyük oyuncuların” piyasaya girdiği alanları ve trendin değiştiği noktaları işaretler.

Sinyal seviyeleri:

BOS – gücü belirsiz bir katılımcının girişi (çoğunlukla ana trend içindeki bir düzeltme).

Move SL – büyük bir katılımcının pozisyonunu nasıl taşıdığının görsel gösterimi. Yatırımcılar için stop loss ayarlamada referans olarak kullanılabilir.

Super BOS – normal bir BOS’a kıyasla daha yüksek önceliğe sahip büyük katılımcı girişi. Bazı durumlarda, bir BOS onay oluştuğunda Super BOS’a yükseltilebilir; gösterge bunu renk değişimiyle vurgular.

Mega BOS – trend yönünü tersine çevirebilecek, piyasadaki en büyük katılımcılara ait kilit seviyeler.

Mega BOS moved – Mega BOS pozisyonunun taşınması ve piyasadaki baskınlığının teyidi.

Uyarılar ayarlardan etkinleştirilebilir.

STRUCTURE

STRUCTURE, piyasanın kesin yapısını; önemli minimum ve maksimum noktaları ile son yapı değişiminin yerini gösterir. Min–max düzeltmelerinin numaralandırılması trend süresini belirtir: numara ne kadar yüksekse, yapı değişimi olasılığı o kadar fazladır.

MIN MAX – tüm piyasa katılımcılarının tüm girişlerini filtresiz olarak gösteren bir alt yapı; trend hareketlerinin detaylı analizi için kullanışlıdır.

BREAK – yapı kırılmaları.

Gösterilen tüm veriler ve sinyaller, yeniden çizim olmadan grafikte kalır; bu da tam şeffaflık ve güven sağlar.

Gösterge parametreleri son derece esnektir ve görüntüleme renklerini tercihinize göre kolayca değiştirmenize olanak tanır.

EP – Entry Points

EP, büyük bir katılımcının girişinden ve ardından gelen düzeltmeden sonra oluşan avantajlı giriş bölgelerini işaretler. Gösterge yeniden çizim yapmaz; bu da analizin anında grafikte mevcut olduğu anlamına gelir.

Bilgisayarınızın performansına göre ayarlardan analiz için mum sayısını artırın ve göstergeden faydalanarak kurulumlarınızı analiz edin veya doğrulayın.

EP düğmesi şunları yapmanıza olanak tanır:

panel üzerindeki tek bir tıklama ile avantajlı giriş bölgelerini etkinleştirmek;

tüm giriş noktalarını görmek veya yalnızca mevcut BOS Flow ’a odaklanmak;

’a odaklanmak; sadece en avantajlı giriş noktalarını göstermek için %50 veya daha fazla geri çekilme seviyesi ayarlamak;

veya daha fazla geri çekilme seviyesi ayarlamak; pozisyon biriktirme veya grid trading gibi durumlar için geri çekilme yüzdesini none olarak ayarlayarak tüm giriş noktalarını görmek;

olarak ayarlayarak tüm giriş noktalarını görmek; yeni bir giriş noktası oluştuğunda terminalde sinyaller ve telefona bildirimler almak.

Panel, grafikte görünmemesi için klavyeden (x) tuşuna basılarak gizlenebilir.

Tarayıcı (geliştirme aşamasında)

Seçilen zaman dilimlerinde enstrümanları tarayan bir tarayıcı eklenmesi planlanmaktadır. Bu tarayıcı, daha yüksek zaman dilimindeki bir düzeltme içinde daha düşük zaman diliminde trend başlangıcını bulmak için filtre olarak kullanılabilir. Bu da yüksek olasılıklı giriş noktalarını bulmak için ek onay sağlayacaktır.