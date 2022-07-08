Darwin Swing MT4

Panoramica:

Darwin Swing è un Expert Advisor di swing trading per orizzonte medio. Analizza aree di supporto e resistenza e utilizza posizioni virtuali per anticipare i breakout. Gli ordini reali vengono eseguiti solo quando le condizioni predefinite sono soddisfatte.

Dopo il successo di Darwin Evolution, ecco Darwin Swing, utilizzabile in parallelo. L’obiettivo è avvicinarsi al trading manuale con una visione di lungo periodo. Non è uno scalper veloce né uno scalper notturno. L’approccio di base è lo swing trading, che utilizza strutture di supporto e resistenza per aprire le posizioni.

L’innovazione principale è l’uso di posizioni virtuali. Per ciascuna coppia il EA stima il numero medio di attraversamenti S/R che si verificano durante un trend. Colloca quindi posizioni virtuali su più orizzonti S/R, per esempio giornaliero, settimanale, mensile. Gli ordini reali vengono eseguiti solo quando viene raggiunto il numero atteso di attraversamenti, secondo un calcolo basato sulla storia.

Ogni coppia dispone di impostazioni dedicate integrate nel codice. Un modulo di forza delle valute, ispirato a Darwin Evolution, completa la logica di ingresso per migliorare la selezione.

Il sistema combina più indicatori e filtri. L’EA è multivaluta e può gestire fino a 28 coppie in simultanea. È progettato per operare in un ampio spettro di condizioni di brokeraggio, a condizione di avere esecuzione stabile, spread e commissioni ragionevoli e, quando necessario, l’autorizzazione WebRequest.

Funzioni:

Operatività multi simbolo fino a 28 coppie Forex

Gestione delle uscite per indicatore e per tempo, trailing stop, protezioni per profitto e per percentuale

Filtro notizie con pause configurabili prima e dopo gli eventi, inclusi FOMC ed ECB

Protezioni del capitale e controlli di rischio

Pulsante Pausa per bloccare nuove entrate mantenendo attiva la logica interna

File set forniti per un avvio rapido

Uso consigliato:

Simboli: supportate 28 coppie maggiori e minori

Grafico di controllo: EURUSD su M1

Rischio tipico: 0,5% a 1% per operazione, da adattare alle proprie regole e alla dimensione del conto

Saldo suggerito: circa 1.000 USD. Su conti piccoli il drawdown relativo può essere più elevato

Leva minima: 1:30 o secondo le condizioni del broker

Configurazione:

Abilitare WebRequest in Strumenti → Opzioni e aggiungere il dominio delle notizie indicato nel manuale utente o nel post MQL5 associato. Passaggio necessario per il filtro notizie

Limiti del backtesting (MT4):

Il Tester Strategico standard di MT4 può non riprodurre fedelmente il comportamento live di questa strategia. L’EA si basa sul timing dei tick e su condizioni intraday. Il tester può ricostruire o comprimere i tick, alterando i segnali

Il filtro notizie utilizza dati ottenuti tramite WebRequest. Questi dati non sono disponibili nel tester MT4, quindi le pause intorno alle notizie programmate non vengono replicate

Per una valutazione realistica, usare forward test e monitoraggio demo o live su MQL5, anziché basarsi solo sul backtest

Test:

I backtest in MT4 sono utili per verifiche di coerenza di base, ma senza tick reali e senza dati di notizie potrebbero non riflettere i risultati in condizioni di mercato reali. Per una valutazione più affidabile, consultare il monitoraggio demo o live su MQL5

Monitoraggio:

Storici pubblici e altri segnali sono disponibili nella scheda Signals della pagina del prodotto o tramite il mio profilo venditore su MQL5

Assistenza:

Utilizzare i commenti del prodotto o la messaggistica interna MQL5 per domande su installazione, file set e best practice

Disclaimer: