Gold Master Breakout
- Experts
- Massimiliano Tuzzolino
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
🔥 GOLD MASTER BREAKOUT
Fibonacci Pivot & Smart Breakout Expert Advisor (MT5)
GOLD MASTER BREAKOUT è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5, progettato per il trading automatico basato su Fibonacci Pivot giornalieri, breakout confermati, price action e gestione avanzata del rischio.
L’EA è ideale per XAUUSD (Gold) ma può essere utilizzato anche su altri strumenti ad alta volatilità.
🚀 Caratteristiche Principali
✅ Sistema Fibonacci Pivot Giornaliero
Calcolo automatico di Pivot, R1, R2, S1, S2
Aggiornamento giornaliero automatico
Trading in prossimità di livelli chiave istituzionali
✅ Breakout Mode Intelligente
Conferma breakout su più candele
Filtro distanza minima dal livello
Evita falsi breakout e spike di mercato
Trading sopra R1/R2 e sotto S1/S2
✅ Modalità Classic (Reversal & Continuation)
Entrate su ritracciamenti da supporti e resistenze
Conferma tramite swing high / swing low
Adatta a mercati laterali e di rimbalzo
✅ Gestione del Rischio Avanzata
Stop Loss e Take Profit fissi o dinamici
Rapporto Risk/Reward personalizzabile
Trailing Stop intelligente con attivazione progressiva
Un solo trade per candela (protezione overtrading)
✅ Dashboard Grafica Professionale
Statistiche giornaliere (Profit, Trades, Win Rate)
Stato posizione in tempo reale
Livelli Fibonacci visivi
Modalità di trading attiva (Breakout / Classic)
Design moderno e pulito (non invasivo)
📊 Strategie Implementate
Breakout strutturato (no scalping casuale)
Price Action + Volatilità (ATR)
Swing Market Structure
Trading disciplinato con filtri temporali
👉 Nessun martingala
👉 Nessuna griglia
👉 Nessun hedging
👉 Nessun trading ad alta frequenza
⚙️ Impostazioni Principali
Lot fisso configurabile
Magic Number personalizzato
Slippage regolabile
Breakout confirmation bars
Trailing Stop ON/OFF
Stop Loss / Take Profit fissi o automatici
Dashboard ON/OFF
Tutte le impostazioni sono chiare e commentate, adatte anche a utenti non esperti.
🕒 Timeframe & Mercati Consigliati
Timeframe consigliato:
✔ M15 (ottimizzato)
Mercati consigliati:
✔ XAUUSD (Gold) ⭐⭐⭐⭐
✔ Indici (NAS100, US30)
✔ Forex ad alta volatilità
🛡️ Sicurezza & Affidabilità
Codice 100% MQL5 nativo
Nessuna DLL
Nessuna chiamata esterna
Nessuna manipolazione dell’account
Funziona su conti demo e real
📈 Risultati & Ottimizzazione
I risultati dipendono da:
Broker
Spread
Sessione di trading
Parametri utilizzati
👉 Si consiglia sempre di testare su conto demo prima dell’uso reale, come richiesto dalle policy MQL5.
🏆 Perché scegliere GOLD MASTER BREAKOUT?
✔ Strategia chiara e non aggressiva
✔ Logica professionale da trading istituzionale
✔ Dashboard avanzata (valore aggiunto reale)
✔ Nessun trucco o sistema pericoloso
✔ Adatto a trader seri e disciplinati
📌 Note Importanti (Linee Guida MQL5)
Questo prodotto non garantisce profitti
Il trading comporta rischio
Le performance passate non garantiscono risultati futuri
L’EA non utilizza strategie proibite (martingale, arbitraggio, latenza)
📞 Supporto
Supporto diretto tramite MQL5 Messages
Aggiornamenti futuri inclusi
Bug fix garantiti
💡 GOLD MASTER BREAKOUT è la scelta ideale per chi cerca un Expert Advisor solido, professionale e trasparente, progettato per durare nel tempo