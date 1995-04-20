Currency Switcher

L'indicatore "Currency Switcher" è progettato per MetaTrader 4 e permette agli utenti di cambiare rapidamente tra diverse coppie di valute e altri strumenti di trading direttamente dalla finestra del grafico. Questo indicatore crea una serie di pulsanti sul grafico, ciascuno associato a un simbolo di trading specifico. Gli utenti possono cliccare su questi pulsanti per cambiare il simbolo del grafico corrente.

Caratteristiche principali


- **Categorie di Simboli**: L'indicatore supporta diverse categorie di simboli, tra cui Major Pairs, Minor Pairs, Exotic Pairs, Metalli, Commodity, Cripto e Indici.
- **Pulsanti Configurabili**: Gli utenti possono configurare l'aspetto e la posizione dei pulsanti, inclusi il colore, le dimensioni e la distanza tra i pulsanti.
- **Aggiornamento Dinamico**: I pulsanti vengono aggiornati dinamicamente in base alla categoria di simboli selezionata.
- **Feedback Visivo**: Il pulsante del simbolo attualmente visualizzato sul grafico cambia colore per fornire un feedback visivo all'utente.

Utilità

Questo indicatore è utile per i trader che desiderano un modo rapido e visivo per cambiare tra diversi strumenti di trading senza dover navigare nei menu della piattaforma MetaTrader 4.
