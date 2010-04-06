Gold Master Breakout
- Asesores Expertos
- Massimiliano Tuzzolino
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Gold Master Breakout™ es un sistema profesional de trading algorítmico Expert Advisor desarrollado en MQL5 para Metatrader 5 para operar en mercados de alta liquidez XAUUSD, diseñado según principios institucionales de gestión de riesgo, control de exposición y disciplina operativa. El sistema integra niveles pivote diarios (basados en Fibonacci), análisis estructural de precios y lógica de ruptura multiconfirmación, reduciendo drásticamente el overtrading y las falsas rupturas típicas de los mercados volátiles.
ARQUITECTURA ESTRATÉGICA
1. Marco Institucional de Precios, cálculo diario de Puntos Pivote, Soportes y Resistencias (S1, S2, R1, R2). Uso de niveles ampliamente observados por mesas institucionales, Reajuste diario automático → sin sesgo histórico.
2. Modo Breakout (Motor de Ejecución Primario) Disparo sólo en rupturas confirmadas de niveles clave, Confirmación multi-velocidad en el marco temporal M15, Filtro de distancia mínima desde el nivel (anti-fake breakout). Reajuste dinámico basado en ATR para evitar la persecución de precios, Este enfoque replica la lógica de flujo institucional de impulso, no la especulación minorista.
3. Como alternativa a la ruptura, el sistema puede operar en modo estructural Entrada sólo en presencia de: proximidad a niveles institucionales, confirmación de swing high / swing low, contexto de volatilidad consistente.
4. Gestión de Riesgo a Nivel de Banco con Stop Loss y Take Profit ajustados automáticamente, Compatibilidad con: Stop Fijo, Stop basado en ATR, Riesgo/Recompensa paramétrica, Trailing Stop Profesional Activación sólo en beneficio consolidado Respeto de los niveles de congelación y stop del broker, Control de márgenes pre-negociación, Sólo una posición por símbolo, Bloqueo multi-negociación por vela (anti-sobreexposición), Control Operativo y Continuidad con recuperación automática de posiciones en caso de: reinicio del terminal, caída de la plataforma.
CUADRO DE MANDOS PROFESIONAL:
Interfaz integrada de supervisión en tiempo real con: Estado operativo del sistema, Modo activo (Breakout / Clásico), Ganancias y pérdidas diarias, Tasa de ganancias, Niveles de precios clave y actuales, Estado de la posición (LARGO / CORTO).
Diseñado para operadores, gestores de riesgos y comités de inversión, no para uso recreativo minorista. No maximiza el número de operaciones, sino la calidad de la exposición.
Gold Master Breakout™ está diseñado para operar unas pocas operaciones de alta probabilidad preservar el capital en fases laterales explotar expansiones direccionales reales
Clientes objetivo: instituciones bancarias, sociedades de inversión por cuenta propia, family offices, gestores de fondos privados, grandes fortunas con mandatos de gestión algorítmica, particulares.
El sistema NO UTILIZA MARTINGALA, GRID, HEDGE AGRESIVO ni lógica de recuperación.
Cada operación es independiente, controlada y trazable, conforme a las normas profesionales de gestión de riesgos.
MODO DE RUPTURA INTELIGENTE
Sistema de Pivote Diario Fibonacci
Cálculo automático de Pivote, R1, R2, S1, S2
Actualización diaria automática
Negociación cerca de niveles institucionales clave
Confirmación de ruptura en múltiples velas
Filtro de distancia mínima al nivel
Evita falsas rupturas y picos de mercado
Negociación por encima de R1/R2 y por debajo de S1/S2
Breakout estructurado (no scalping aleatorio)
Sólo una operación por vela (protección contra sobreoperaciones)
MODO CLÁSICO (INVERSIÓN Y CONTINUACIÓN)
Entrada en retrocesos desde soporte y resistencia
Confirmación mediante swing high / swing low
Adecuado para mercados laterales y de rebote
Gestión avanzada del riesgo
Stop Loss y Take Profit fijos o dinámicos
Relación Riesgo/Recompensa personalizable
Trailing Stop inteligente con activación progresiva
Una operación por vela (protección contra sobreoperaciones)
AJUSTES:
Marco temporal: M15
Pares: XAUUSD (ORO)
SOPORTE DIRECTO A TRAVÉS DE MENSAJES MQL5, FUTURAS ACTUALIZACIONES INCLUIDAS