🔥 GOLD MASTER BREAKOUT

Fibonacci Pivot & Smart Breakout Expert Advisor (MT5)

GOLD MASTER BREAKOUT è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5, progettato per il trading automatico basato su Fibonacci Pivot giornalieri, breakout confermati, price action e gestione avanzata del rischio.

L’EA è ideale per XAUUSD (Gold) ma può essere utilizzato anche su altri strumenti ad alta volatilità.

🚀 Caratteristiche Principali

✅ Sistema Fibonacci Pivot Giornaliero

Calcolo automatico di Pivot, R1, R2, S1, S2

Aggiornamento giornaliero automatico

Trading in prossimità di livelli chiave istituzionali

✅ Breakout Mode Intelligente

Conferma breakout su più candele

Filtro distanza minima dal livello

Evita falsi breakout e spike di mercato

Trading sopra R1/R2 e sotto S1/S2

✅ Modalità Classic (Reversal & Continuation)

Entrate su ritracciamenti da supporti e resistenze

Conferma tramite swing high / swing low

Adatta a mercati laterali e di rimbalzo

✅ Gestione del Rischio Avanzata

Stop Loss e Take Profit fissi o dinamici

Rapporto Risk/Reward personalizzabile

Trailing Stop intelligente con attivazione progressiva

Un solo trade per candela (protezione overtrading)

✅ Dashboard Grafica Professionale

Statistiche giornaliere (Profit, Trades, Win Rate)

Stato posizione in tempo reale

Livelli Fibonacci visivi

Modalità di trading attiva (Breakout / Classic)

Design moderno e pulito (non invasivo)

📊 Strategie Implementate

Breakout strutturato (no scalping casuale)

Price Action + Volatilità (ATR)

Swing Market Structure

Trading disciplinato con filtri temporali

👉 Nessun martingala

👉 Nessuna griglia

👉 Nessun hedging

👉 Nessun trading ad alta frequenza

⚙️ Impostazioni Principali

Lot fisso configurabile

Magic Number personalizzato

Slippage regolabile

Breakout confirmation bars

Trailing Stop ON/OFF

Stop Loss / Take Profit fissi o automatici

Dashboard ON/OFF

Tutte le impostazioni sono chiare e commentate, adatte anche a utenti non esperti.

🕒 Timeframe & Mercati Consigliati

Timeframe consigliato:

✔ M15 (ottimizzato)

Mercati consigliati:

✔ XAUUSD (Gold) ⭐⭐⭐⭐

✔ Indici (NAS100, US30)

✔ Forex ad alta volatilità

🛡️ Sicurezza & Affidabilità

Codice 100% MQL5 nativo

Nessuna DLL

Nessuna chiamata esterna

Nessuna manipolazione dell’account

Funziona su conti demo e real

📈 Risultati & Ottimizzazione

I risultati dipendono da:

Broker

Spread

Sessione di trading

Parametri utilizzati

👉 Si consiglia sempre di testare su conto demo prima dell’uso reale, come richiesto dalle policy MQL5.

🏆 Perché scegliere GOLD MASTER BREAKOUT?

✔ Strategia chiara e non aggressiva

✔ Logica professionale da trading istituzionale

✔ Dashboard avanzata (valore aggiunto reale)

✔ Nessun trucco o sistema pericoloso

✔ Adatto a trader seri e disciplinati

📌 Note Importanti (Linee Guida MQL5)

Questo prodotto non garantisce profitti

Il trading comporta rischio

Le performance passate non garantiscono risultati futuri

L’EA non utilizza strategie proibite (martingale, arbitraggio, latenza)

📞 Supporto

Supporto diretto tramite MQL5 Messages

Aggiornamenti futuri inclusi

Bug fix garantiti

💡 GOLD MASTER BREAKOUT è la scelta ideale per chi cerca un Expert Advisor solido, professionale e trasparente, progettato per durare nel tempo