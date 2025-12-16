Gold Master Breakout

 

🔥 GOLD MASTER BREAKOUT

Fibonacci Pivot & Smart Breakout Expert Advisor (MT5)

GOLD MASTER BREAKOUT è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5, progettato per il trading automatico basato su Fibonacci Pivot giornalieri, breakout confermati, price action e gestione avanzata del rischio.
L’EA è ideale per XAUUSD (Gold) ma può essere utilizzato anche su altri strumenti ad alta volatilità.

 

🚀 Caratteristiche Principali

Sistema Fibonacci Pivot Giornaliero

Calcolo automatico di Pivot, R1, R2, S1, S2

Aggiornamento giornaliero automatico

Trading in prossimità di livelli chiave istituzionali

Breakout Mode Intelligente

Conferma breakout su più candele

Filtro distanza minima dal livello

Evita falsi breakout e spike di mercato

Trading sopra R1/R2 e sotto S1/S2

Modalità Classic (Reversal & Continuation)

Entrate su ritracciamenti da supporti e resistenze

Conferma tramite swing high / swing low

Adatta a mercati laterali e di rimbalzo

Gestione del Rischio Avanzata

Stop Loss e Take Profit fissi o dinamici

Rapporto Risk/Reward personalizzabile

Trailing Stop intelligente con attivazione progressiva

Un solo trade per candela (protezione overtrading)

Dashboard Grafica Professionale

Statistiche giornaliere (Profit, Trades, Win Rate)

Stato posizione in tempo reale

Livelli Fibonacci visivi

Modalità di trading attiva (Breakout / Classic)

Design moderno e pulito (non invasivo)

 

📊 Strategie Implementate

Breakout strutturato (no scalping casuale)

Price Action + Volatilità (ATR)

Swing Market Structure

Trading disciplinato con filtri temporali

👉 Nessun martingala
👉 Nessuna griglia
👉 Nessun hedging
👉 Nessun trading ad alta frequenza

 

⚙️ Impostazioni Principali

Lot fisso configurabile

Magic Number personalizzato

Slippage regolabile

Breakout confirmation bars

Trailing Stop ON/OFF

Stop Loss / Take Profit fissi o automatici

Dashboard ON/OFF

Tutte le impostazioni sono chiare e commentate, adatte anche a utenti non esperti.

 

🕒 Timeframe & Mercati Consigliati

Timeframe consigliato:
 M15 (ottimizzato)

Mercati consigliati:
 XAUUSD (Gold) ⭐⭐⭐
 Indici (NAS100, US30)
 Forex ad alta volatilità

 

🛡️ Sicurezza & Affidabilità

Codice 100% MQL5 nativo

Nessuna DLL

Nessuna chiamata esterna

Nessuna manipolazione dell’account

Funziona su conti demo e real

 

📈 Risultati & Ottimizzazione

I risultati dipendono da:

Broker

Spread

Sessione di trading

Parametri utilizzati

👉 Si consiglia sempre di testare su conto demo prima dell’uso reale, come richiesto dalle policy MQL5.

 

🏆 Perché scegliere GOLD MASTER BREAKOUT?

Strategia chiara e non aggressiva
 Logica professionale da trading istituzionale
 Dashboard avanzata (valore aggiunto reale)
 Nessun trucco o sistema pericoloso
 Adatto a trader seri e disciplinati

 

📌 Note Importanti (Linee Guida MQL5)

Questo prodotto non garantisce profitti

Il trading comporta rischio

Le performance passate non garantiscono risultati futuri

L’EA non utilizza strategie proibite (martingale, arbitraggio, latenza)

 

📞 Supporto

Supporto diretto tramite MQL5 Messages
Aggiornamenti futuri inclusi
Bug fix garantiti

 

💡 GOLD MASTER BREAKOUT è la scelta ideale per chi cerca un Expert Advisor solido, professionale e trasparente, progettato per durare nel tempo

