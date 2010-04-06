Gold Master Breakout

Gold Master Breakout™ ist ein professionelles algorithmisches Expert Advisor-Handelssystem, das in MQL5 für Metatrader 5 für den Handel in hochliquiden XAUUSD-Märkten entwickelt wurde und nach institutionellen Grundsätzen des Risikomanagements, der Risikokontrolle und der operativen Disziplin konzipiert ist. Das System integriert tägliche (Fibonacci-basierte) Pivot-Levels, strukturelle Preisanalysen und eine Multi-Bestätigungs-Breakout-Logik, die Übertreibungen und falsche Ausbrüche, die für volatile Märkte typisch sind, drastisch reduziert.

STRATEGISCHE ARCHITEKTUR

1. Institutioneller Preisrahmen, tägliche Berechnung von Pivot-Punkten, Unterstützungen und Widerständen (S1, S2, R1, R2). Verwendung von Niveaus, die von institutionellen Desks häufig beobachtet werden, automatische tägliche Rückstellung → keine historische Verzerrung

2. Breakout Mode (Primary Execution Engine) Auslösung nur bei bestätigten Durchbrüchen von Schlüsselniveaus, Multi-Candle-Bestätigung im M15-Zeitrahmen, Mindestabstandsfilter vom Niveau (Anti-Fake Breakout). Dynamische Rücksetzung auf der Grundlage der ATR, um Preisverfolgung zu vermeiden. Dieser Ansatz entspricht der Logik des institutionellen Momentum-Flows, nicht dem Scalping im Einzelhandel.

3. Klassischer Modus (Mean Reversion Controlled) Als Alternative zum Breakout kann das System im strukturellen Modus arbeiten Einstieg nur bei Vorhandensein von: Nähe zu institutionellen Niveaus, Bestätigung von Swing High / Swing Low, konsistenter Volatilitätskontext.

4. Risikomanagement auf Bankebene mit automatisch angepasstem Stop Loss und Take Profit, Kompatibilität mit: Fixed Stop, ATR-basierter Stop, Risk/Reward parametrisch, Professional Trailing Stop Aktivierung nur bei konsolidiertem Gewinn Einhaltung von Freeze- und Broker-Stop-Levels, Pre-Trade-Margin-Kontrolle, nur eine Position pro Symbol, Multi-Trade-Lock pro Kerze (Anti-Exposure), Operative Kontrolle und Kontinuität mit automatischer Positionswiederherstellung im Falle von: Terminal-Neustart, Plattform-Absturz

PROFESSIONELLES DASHBOARD:

Integrierte Echtzeit-Überwachungsschnittstelle mit: Betriebsstatus des Systems, aktiver Modus (Breakout / Classic), tägliche P&L, Gewinnrate, wichtige und aktuelle Preisniveaus, Positionsstatus (LONG / SHORT)

Konzipiert für Händler, Risikomanager und Anlageausschüsse, nicht für den Freizeitgebrauch im Einzelhandel. Maximieren Sie nicht die Anzahl der Trades, sondern die Qualität des Engagements.

Gold Master Breakout™ wurde entwickelt, um einige wenige Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu handeln und so das Kapital in Seitwärtsphasen zu erhalten und echte direktionale Expansionen auszunutzen.

Zielkunden: Bankinstitute, Eigenhandelsunternehmen, Family Offices, private Vermögensverwalter, HNWI mit algorithmischen Verwaltungsmandaten, Privatpersonen

Das System VERWENDET KEINE MARTINGALA, GRID, AGGRESSIVE HEDGE oder Erholungslogik.

Jeder Handel ist unabhängig, kontrolliert und rückverfolgbar und entspricht professionellen Risiko-Governance-Standards.

INTELLIGENTER AUSBRUCHSMODUS

Tägliches Fibonacci-Pivot-System

Automatische Berechnung von Pivot, R1, R2, S1, S2

Automatische tägliche Aktualisierung

Handel in der Nähe wichtiger institutioneller Niveaus

Ausbruchsbestätigung bei mehreren Kerzen

Mindestabstand zum Level-Filter

Vermeidung von falschen Ausbrüchen und Marktspitzen

Handel über R1/R2 und unter S1/S2

Strukturierter Ausbruch (kein zufälliges Scalping)

Nur ein Trade pro Kerze (Overtrading-Schutz)

KLASSISCHER MODUS (UMKEHR & FORTSETZUNG)

Einstieg bei Retracements von Unterstützung und Widerstand

Bestätigung durch Swing High / Swing Low

Geeignet für Seitwärts- und Rebound-Märkte

Fortgeschrittenes Risikomanagement

Fester oder dynamischer Stop Loss und Take Profit

Anpassbares Risiko/Gewinn-Verhältnis

Intelligenter Trailing Stop mit progressiver Aktivierung

Ein Handel pro Kerze (Schutz vor Overtrading)

EINSTELLUNGEN:

Zeitrahmen: M15

Paare: XAUUSD (GOLD)

DIREKTER SUPPORT ÜBER MQL5-NACHRICHTEN, ZUKÜNFTIGE UPDATES INKLUSIVE

Empfohlene Produkte
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Green Hawk
Rashed Samir
Experten
Green Hawk ist ein professioneller Scalping-Experte. Die Strategie basiert auf intelligenten Scalping-Algorithmen, die in bestimmten Perioden des Marktes handelt. Das System verwendet keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale. Der Handel basiert auf der Rückkehr des Preises in kurzen Zeiträumen. Alle Trades werden innerhalb von Stunden geschlossen. Ich werde den Preis in naher Zukunft erhöhen. Nächster Preis: $700 Der endgültige Preis wird $2000 sein. Verkauft wird nur über die mql5
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Experten
Neon Trade – eine hochmoderne Handelslösung, die Ihnen den Weg zu finanzieller Freiheit und höchstem Trading-Niveau eröffnet Ich hatte das Ziel, eine einzigartige Handelslösung zu entwickeln, die den Anforderungen jedes Traders gerecht wird – unabhängig von dessen Zielen und Aufgaben. Der Kerngedanke war die Kombination von maschinellem Lernen mit fortschrittlichen Handelstechniken, um das volle Potenzial ihrer Synergie auszuschöpfen. Das System eignet sich sowohl zur schnellen Vergrößerung kle
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Experten
REALER BACKTEST / LANGFRISTIGE PROFITABILITÄT ComplexEuro Edge PRO ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, ein sorgfältig entwickeltes EURUSD-Handelssystem, das darauf spezialisiert ist, hochpräzise Trades auszuführen, indem es eine einzigartige Reihe von strengen Bedingungen und technischen Kriterien anwendet. Mindesteinlage : $100 Zeitrahmen : M1 Paar: EURUSD VPS wird empfohlen Auto Close am Wochenende ( wenn in DD lassen Sie es sein und vertrauen Sie den Prozess ) Signal : https://www.mql5
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experten
Die grundlegenden Funktionsprinzipien des EA haben 2 Hauptsysteme. 1. Zeitgesteuerte Ordereröffnung bedeutet, dass der EA zur festgelegten Zeit 1 Kauf- und 1 Verkaufsorder eröffnet. 2. Wenn der Graph stark ist, wird sich der EA an die Geschwindigkeit des Graphen erinnern. ist die Anzahl der Punkte pro Sekunde, die bestimmt werden kann Sie können die Anzahl der Aufträge in der Funktion ( Loop Order ) einstellen. Das Orderschließungssystem verwendet das Trailling Moneym Loss System, aber ich habe
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko verfolgt eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sucht und die Ausbrüche handeln wird . Es handelt sich um ein "echtes" Handelssystem, was bedeutet, dass es einen SL zum Schutz des Kontos verwendet und keine gefährlichen Techn
Adam Smith AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Adam Smith AI – eine Revolution im automatisierten Handel Nach Jahren intensiver Studien der Finanzmärkte und der klassischen Wirtschaftstheorie präsentieren wir eine innovative Lösung, die die grundlegenden Prinzipien des Vaters der modernen Wirtschaftswissenschaften mit der fortschrittlichsten Technologie der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens verbindet. Die unsichtbare Hand des Marktes wird jetzt von fortschrittlichen neuronalen Netzwerken angetrieben, die Handelsmuster,
The Scalper by Profectus AI
New Capital B.V.
Experten
Discover our groundbreaking scalping trading bot designed for small trading accounts. This bot utilizes a simple fractal breakout strategy, executing fast trades based on local highs and lows. Key Features: Trading System: Utilizes fractals for entry points in both long and short positions. Settings Explained: Detailed inputs including timeframes, risk management, and ATR-based stop-loss and take-profit levels. Optimal Trading Times: Best used with pairs like EUR/USD or USD/JPY during liquid ma
Status Auto m5
Yvan Musatov
Experten
Der professionelle Experte Status Auto analysiert den Markt mit Hilfe eines speziellen Algorithmus. Das Grundprinzip besteht darin, dass der Bot die angezeigten Preise für einen bestimmten Zeitraum nimmt und die Stärke und Amplitude des Preises berechnet, indem er sie mit seinem eigenen Anzeigesystem auf der Grundlage der tatsächlichen Daten überprüft. Es wird der Zeitpunkt festgelegt, an dem der Trend an Stärke verliert und sich umkehrt, woraufhin die vorherige Serie geschlossen und eine neue
Analitic RSI MT5
Yvan Musatov
Experten
Ein professioneller Experte analysiert den Markt anhand des Relative Strength Index. Das Grundprinzip ist, dass der Bot die angezeigten Preise für einen bestimmten Zeitraum nimmt und die Stärke und Amplitude des Preises berechnet. Dies kann zeigen, wann der Trend an Stärke verliert und sich umkehrt. Das Signal des Ausstiegs aus den überkauften/überverkauften Zonen wird analysiert, die Niveaus dieser Zonen werden die Niveaus mit den Werten LEVEL_MAX und LEVEL_MIN sein. Wir kaufen, wenn das Signa
Market Cycles Order Flow
Thang Chu
4.33 (3)
Experten
Market Cycles Order Flow Signal: Live Signal ( mit 1.5% Balance Risk ) - ab 01 Nov 2025 mit einer benutzerdefinierten Liste von Strategien - PM me to receive the strategy list Nexus EA mql5 öffentlicher Kanal: Nexus Community Public Chat Dieser EA ist Teil des Nexus Portfolios - eine Kombination der besten langfristigen EAs, die ich sowohl für mein persönliches Trading als auch für die private Fondsverwaltung erstellt habe. Suchen Sie nach einer vollständig diversifizierten Portfoliolösung über
Yellow mouse NEO MT5
Vasiliy Kolesov
Experten
Gelbe Maus neo Gelbe Maus neo - vollautomatische Expert Advisor entwickelt, um die Strategie der Gelben Maus Scalping Expert Advisor mit erweiterten Einstellungen und zusätzliche Filter zu testen. Um diese Version zu erwerben, können Sie in einem persönlichen Kontakt. Die Standardindikatoren RSI und ATR werden verwendet, um Einstiegspunkte zu finden. Die Schließung der Transaktionen erfolgt nach dem Algorithmus des Autors, was die Risikokontrolle und die Sicherheit des Depots deutlich verbessert
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Experten
Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Dieses System verarbeitet eine durch Kommas getrennte Liste von Symbolen und iteriert diese, um für jedes Symbol ein neuronales Netzwerk zu erstellen, das entsprechend trainiert wird. Diese neuronalen Netzwerke beziehen Werte aus Kursbewegungen, Bollinger-Bändern, MACD und RSI. Die Anzahl der Neuronen in jeder der drei Schichten jedes Netzwerks ist konfigurierbar, und das genetische Training der Indikatorparameter kann in festgelegten Intervallen erfolgen. Konfidenzniveaus für die Neuronen lasse
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Experten
Es handelt sich nicht um ein Raster, Martingal oder Glücksspiel. QuantReaper Mean Reversion nutzt reine Statistik und disziplinierte Logik, um Marktineffizienzen auszunutzen. Es identifiziert überzogene Preisbedingungen, quantifiziert die Volatilität und kehrt den Handel in Richtung Gleichgewicht mit definiertem Risiko und ohne Durchschnittsbildung um. Jede Entscheidung ist systematisch - keine Zufälligkeit, keine Emotionen. QuantReaper Mean Reversion EA ist ein sauberer, datengesteuerter Expert
Valtoro Aurum
Miroslav Kralik
Experten
Valtoro Aurum EA MT5 Signals: ! !MYFXBOOK COMING SOON!! !!WEIHNACHTSVERKAUFSPREIS, VERFÜGBAR BIS 26.12.2025!! ! !URSPRÜNGLICHER PREIS 1149$, NEUER PREIS 799$!! XAUUSD - Gold Only: Offizielles Signal unter Live-Bedingungen Bei Community-Signalen, die nicht in der MQL5-Produktbeschreibung enthalten sind, übernehmen wir keine Garantie für deren Relevanz. Nehmen Sie am MQL-Gruppen-Chat teil, wo Sie unter die Haube schauen und Antworten auf Ihre Fragen finden können https://www.mql5.com/en/me
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
Experten
RSI Intelligent ist ein vollautomatischer Scalping-Roboter, der eine sehr effiziente Relative-Stärke-Index (RSI) Breakout-Strategie, Probabilistische Analyse mit (RSI) verwendet. Am effektivsten im Preis kumulative Wahrscheinlichkeit einer Normalverteilung, die den Großteil der Marktzeit einnimmt. Transaktionen passieren fast jeden Tag wie Scalping folgen Trend. Ein Forex-Roboter, der den Relative Strength Index (RSI)-Indikator in Kombination mit einem künstlichen neuronalen Netz verwendet, wäre
Goldstar Gold Trend Trading EA
Edward Berko
Experten
Der Goldstar Gold Trend Trading EA verwendet gleitende Durchschnitte, um die Richtung des Goldtrends in einem bestimmten Zeitrahmen abzuschätzen, und wenn die Bedingungen für den Kauf oder Verkauf erfüllt sind, werden je nach den Einstellungen im EA eine oder zwei Positionen eröffnet. Der stärkste Vorteil des EA ist, wenn der Trend über dem gleitenden 5-Durchschnitt liegt. Der EA kann jederzeit und an jedem Tag arbeiten, abhängig von den Parametern in den EA-Einstellungen. Der EA kann mit den r
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experten
Die Strategie des EA basiert auf dem Swing-Trading , mit Einstiegen nach scharfen Impulsen, die vom iPump-Indikator berechnet werden. Wie bereits erwähnt, hat der EA die Möglichkeit, manuelle Trades mit automatischer Unterstützung zu eröffnen. - für einen Abwärtstrend ↓ gehen wir nach einem korrigierenden Anstieg des Preises in einen Trade ein, der Vermögenswert gelangt in die überkaufte Zone, wir verkaufen entlang des Trends. - Bei einem Aufwärtstrend ↑ gehen wir nach einem korrigierenden Kurs
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experten
Wir stellen den AI Neural Nexus EA vor. Ein hochmoderner Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) und GBPUSD. Dieses fortschrittliche System nutzt die Leistung von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit und Konsistenz liegt. Im Gegensatz zu traditionellen, risikoreichen Methoden setzt AI Neural Nexus auf risikoarme Strategien, die sich in Echtzeit an Marktschwankungen anpassen und so ein
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experten
Willkommen       GoldSKY EA   ist ein leistungsstarkes Daytrading-Programm für XAUUSD (Gold). Entwickelt von unserem Team,...       Girokonto, gedecktes Geschäftskonto, Geschäftsanrufe!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky   verwendet 1-Minute
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Experten
Selbstständige Ausführung von Geschäften, Überwachung des gesamten Prozesses von der Initiierung bis zum Abschluss. Kostenloser Support per Chat, E-Mail und Fernunterstützung Ursprünglich für XAUUSD (Gold) entwickelt. Änderungen der Einstellungen für andere Symbole Leistungsstarkes Regelmanagement Verbesserte Positionierungsfunktionen Risikomanagement / Dynamische Losgrößenbestimmung Schnelle Einrichtung Symbole : XAUUSD Investition für alle: Unser Trading-Bot ist so konzipiert, dass er Händler
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4.25 (8)
Experten
Price: 606$ -> 808$ Leitfaden :  Manual ENEA mt5 – Regime-Switching + GPT5 mit Hidden Markov Models (HMMs) ENEA mt5 ist ein hochmoderner, vollautomatischer Trading-Algorithmus, der die Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz in Form von ChatGPT-5 mit der präzisen statistischen Analyse eines Hidden Markov Models (HMM) kombiniert. Er überwacht den Markt in Echtzeit, identifiziert dabei selbst komplexe und schwer erkennbare Marktzustände (Regime) und passt seine Handelsstrategie dynamisch
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Experten
AI MAP Handelssystem AI MAP Handelssystem AI MAP ist ein automatisierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Marktbedingungen zu analysieren und Trades basierend auf algorithmischer Logik auszuführen. Das System nutzt ein mehrschichtiges analytisches Framework zur Bewertung von Preisbewegungen, Volumen und Marktstimmung ohne manuelle Eingriffe. Live-Überwachung (+ 3 Monate)    || Chat-Gruppe    Systemarchitektur Der EA integriert spezialisierte Verarbeitungsmodule zur Handhabung verschied
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Trader Pro EA
Massimiliano Tuzzolino
Experten
Gold Trader Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der für den automatisierten Handel mit dem XAUUSD entwickelt wurde, aber mit allen wichtigen Währungspaaren wie EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD funktioniert. Dieser EA für Meta Trader 4 (MT4) verwendet eine Kombination von Strategien, die auf dem RSI-Indikator (Relative Strength Index) und der Martingale-Technik basieren, um Gewinne zu maximieren. Er ist ideal für Trader, die ein vollautomatisches und robustes Hand
Gold Trader Pro Indicator
Massimiliano Tuzzolino
5 (1)
Indikatoren
Der "Gold Trader Pro Indicator" ist ein fortschrittliches technisches Analysetool für die MetaTrader 4-Plattform, das Ihnen helfen soll, fundierte Handelsentscheidungen für Gold zu treffen. Mit einer Kombination aus gleitenden Durchschnitten, RSI, ADX, MACD und Volumenanalyse liefert dieser Indikator klare Handelssignale über mehrere Zeitrahmen, einschließlich M5, M15, M30, H1, H4 und D1. Meine Indikatoren sind kostenlos. Ich bitte nur darum, dass Sie Ihr Feedback hinterlassen, um mir zu helfen
FREE
Modern Support Resistence
Massimiliano Tuzzolino
Indikatoren
Dynamischer S/R-Indikator, der Zonen aus schnellen/langsamen Fraktalen erstellt, sie zusammenführt, wenn sie sich überschneiden, sie klassifiziert (Möglich, Ungetestet, Verifiziert, Turncoat, Schwach), diejenige hervorhebt, die dem aktuellen Preis am nächsten ist, und Warnungen sendet, wenn der Preis in den Bereich eintritt. Er unterstützt den Testmodus, visuelle Themen, Zonenerweiterung/Zusammenführung, globale Variablen für die EA-Integration, optionale Anzeige von gebrochenen Zonen und einen
FREE
Bitcoin Trader Pro Indicator
Massimiliano Tuzzolino
Indikatoren
Bitcoin Trader Pro Indicator ist ein fortschrittliches Tool, das speziell für die Analyse des Kryptowährungsmarktes entwickelt wurde, wobei der Schwerpunkt auf BTCUSD liegt. Dieser Indikator kombiniert mehrere technische Analysemethoden, um präzise und zuverlässige Handelssignale zu generieren. Der Bitcoin Trader Pro Indicator eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader und bietet alles, was Sie brauchen, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Meine Indikatoren sind ko
FREE
Candle Timer Indicator
Massimiliano Tuzzolino
Indikatoren
Candle Timer Indicator ist ein benutzerdefiniertes Tool , das für die Handelsplattform MetaTrader 4 (MQL4) entwickelt wurde . Sein Hauptzweck ist die Anzeige eines beweglichen Timers auf dem Chart anzuzeigen, der die verbleibende Zeit bis zur Schließung der aktuellen Kerze angibt . Diese Funktion ist besonders nützlich für Händler , die eine genaue Verfolgung der Kerzenschlusszeiten für ihre technischen Analysestrategien benötigen . Meine Indikatoren sind kostenlos. Ich bitte nur darum, dass Sie
FREE
Buy Sell Magic AI
Massimiliano Tuzzolino
Indikatoren
Buy Sell Magic AI - Dynamische Trendlinie & Bollinger Bands für MT4 Buy Sell Magic AI ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 4, der die Kraft der Bollinger Bänder mit einer dynamischen zentralen Mittellinie kombiniert, die als Echtzeit-Trendlinie fungiert. Er liefert klare Einstiegssignale, eine visuelle Trendbestätigung und eine automatische Stop-Loss-Platzierung sowie einen eingebauten Kerzen-Timer für präzises Handels-Timing. Meine Indikatoren sind kostenlos. Ich bitte nur darum, d
FREE
Forex Trader Bot
Massimiliano Tuzzolino
Experten
Forex Trader Bot ist ein leistungsstarker Advanced Expert Advisor für Breakout- und Trend-Strategien. Er ist ein intelligenter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Breakout- und Trendfolge-Chancen auf den heutigen volatilen Devisenmärkten zu nutzen. Mit einer robusten algorithmischen Struktur und intelligenten Risikomanagement-Protokollen ist dieser EA auf Händler zugeschnitten, die sowohl Präzision als auch Zuverlässigkeit beim automatisierten Handel verlangen. Im Gegensatz zu herkömmliche
Currency Switcher
Massimiliano Tuzzolino
Indikatoren
Currency Switcher-Indikator Der "Currency Switcher"-Indikator wurde für MetaTrader 4 entwickelt und ermöglicht es dem Benutzer, schnell zwischen verschiedenen Währungspaaren und anderen Handelsinstrumenten direkt im Chartfenster zu wechseln. Dieser Indikator erstellt eine Reihe von Schaltflächen auf dem Chart, die jeweils mit einem bestimmten Handelssymbol verbunden sind. Der Benutzer kann auf diese Schaltflächen klicken, um das aktuelle Chartsymbol zu ändern. Hauptmerkmale - **Symbolkategor
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension