Gold Master Breakout™ ist ein professionelles algorithmisches Expert Advisor-Handelssystem, das in MQL5 für Metatrader 5 für den Handel in hochliquiden XAUUSD-Märkten entwickelt wurde und nach institutionellen Grundsätzen des Risikomanagements, der Risikokontrolle und der operativen Disziplin konzipiert ist. Das System integriert tägliche (Fibonacci-basierte) Pivot-Levels, strukturelle Preisanalysen und eine Multi-Bestätigungs-Breakout-Logik, die Übertreibungen und falsche Ausbrüche, die für volatile Märkte typisch sind, drastisch reduziert.

STRATEGISCHE ARCHITEKTUR

1. Institutioneller Preisrahmen, tägliche Berechnung von Pivot-Punkten, Unterstützungen und Widerständen (S1, S2, R1, R2). Verwendung von Niveaus, die von institutionellen Desks häufig beobachtet werden, automatische tägliche Rückstellung → keine historische Verzerrung

2. Breakout Mode (Primary Execution Engine) Auslösung nur bei bestätigten Durchbrüchen von Schlüsselniveaus, Multi-Candle-Bestätigung im M15-Zeitrahmen, Mindestabstandsfilter vom Niveau (Anti-Fake Breakout). Dynamische Rücksetzung auf der Grundlage der ATR, um Preisverfolgung zu vermeiden. Dieser Ansatz entspricht der Logik des institutionellen Momentum-Flows, nicht dem Scalping im Einzelhandel.

3. Klassischer Modus (Mean Reversion Controlled) Als Alternative zum Breakout kann das System im strukturellen Modus arbeiten Einstieg nur bei Vorhandensein von: Nähe zu institutionellen Niveaus, Bestätigung von Swing High / Swing Low, konsistenter Volatilitätskontext.

4. Risikomanagement auf Bankebene mit automatisch angepasstem Stop Loss und Take Profit, Kompatibilität mit: Fixed Stop, ATR-basierter Stop, Risk/Reward parametrisch, Professional Trailing Stop Aktivierung nur bei konsolidiertem Gewinn Einhaltung von Freeze- und Broker-Stop-Levels, Pre-Trade-Margin-Kontrolle, nur eine Position pro Symbol, Multi-Trade-Lock pro Kerze (Anti-Exposure), Operative Kontrolle und Kontinuität mit automatischer Positionswiederherstellung im Falle von: Terminal-Neustart, Plattform-Absturz

PROFESSIONELLES DASHBOARD:

Integrierte Echtzeit-Überwachungsschnittstelle mit: Betriebsstatus des Systems, aktiver Modus (Breakout / Classic), tägliche P&L, Gewinnrate, wichtige und aktuelle Preisniveaus, Positionsstatus (LONG / SHORT)

Konzipiert für Händler, Risikomanager und Anlageausschüsse, nicht für den Freizeitgebrauch im Einzelhandel. Maximieren Sie nicht die Anzahl der Trades, sondern die Qualität des Engagements.

Gold Master Breakout™ wurde entwickelt, um einige wenige Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu handeln und so das Kapital in Seitwärtsphasen zu erhalten und echte direktionale Expansionen auszunutzen.

Zielkunden: Bankinstitute, Eigenhandelsunternehmen, Family Offices, private Vermögensverwalter, HNWI mit algorithmischen Verwaltungsmandaten, Privatpersonen

Das System VERWENDET KEINE MARTINGALA, GRID, AGGRESSIVE HEDGE oder Erholungslogik.

Jeder Handel ist unabhängig, kontrolliert und rückverfolgbar und entspricht professionellen Risiko-Governance-Standards.

INTELLIGENTER AUSBRUCHSMODUS

Tägliches Fibonacci-Pivot-System

Automatische Berechnung von Pivot, R1, R2, S1, S2

Automatische tägliche Aktualisierung

Handel in der Nähe wichtiger institutioneller Niveaus

Ausbruchsbestätigung bei mehreren Kerzen

Mindestabstand zum Level-Filter

Vermeidung von falschen Ausbrüchen und Marktspitzen

Handel über R1/R2 und unter S1/S2

Strukturierter Ausbruch (kein zufälliges Scalping)

Nur ein Trade pro Kerze (Overtrading-Schutz)

KLASSISCHER MODUS (UMKEHR & FORTSETZUNG)

Einstieg bei Retracements von Unterstützung und Widerstand

Bestätigung durch Swing High / Swing Low

Geeignet für Seitwärts- und Rebound-Märkte

Fortgeschrittenes Risikomanagement

Fester oder dynamischer Stop Loss und Take Profit

Anpassbares Risiko/Gewinn-Verhältnis

Intelligenter Trailing Stop mit progressiver Aktivierung

Ein Handel pro Kerze (Schutz vor Overtrading)

EINSTELLUNGEN:

Zeitrahmen: M15

Paare: XAUUSD (GOLD)

DIREKTER SUPPORT ÜBER MQL5-NACHRICHTEN, ZUKÜNFTIGE UPDATES INKLUSIVE