Smart Detector EA
- Tsvetan Tsvetanov
Smart Detector EA – Trading intelligente reso semplice
Smart Detector EA è un sistema di trading avanzato che trasforma tecnologie complesse in una soluzione semplice e facile da usare. Progettato per trader di tutti i livelli, questo EA riduce al minimo la configurazione manuale con pochi parametri esterni di base, mentre l’ottimizzazione in tempo reale e l’apprendimento automatico adattivo gestiscono il resto.
Caratteristiche principali:
Completamente automatizzato: alto livello di automazione con minimo o nessun intervento dell’utente.
Intelligenza adattativa: strategia auto-ottimizzante che si adatta in tempo reale alle condizioni di mercato.
Strategia robusta: bassa sensibilità ai diversi ambienti di trading, garantendo performance costanti.
Progettazione attenta al rischio: non utilizza martingale, grid o tecniche di media.
Trading semplificato: una sola posizione aperta alla volta per una gestione più semplice.
Periodi di mantenimento flessibili: le operazioni tipiche durano da poche ore a diversi giorni.
Uscite intelligenti: le posizioni si chiudono automaticamente quando si verificano segnali contrari.
Controlli del rischio personalizzabili: livelli fissi opzionali di Stop/Target e limiti di perdita per posizione.
Smart Detector EA combina l’apprendimento automatico all’avanguardia con la semplicità, offrendo un vantaggio professionale nel trading senza complessità.
Requisiti e raccomandazioni:
Broker: qualsiasi broker (ECN con spread bassi ed esecuzione veloce consigliato per risultati ottimali)
Capitale minimo: $500
Leva: 1:30 o superiore
Simboli: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD